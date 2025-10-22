Popek szokuje u Wojewódzkiego: „Wydałem 17 milionów na kokainę”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Wydawało się, że po ubiegłorocznym skandalu Popek zniknie z mediów na dobre. Tymczasem w ostatnich tygodniach kontrowersyjny raper ponownie pojawił się w Polsacie i TVN, udzielając wywiadów. Jego najnowsze wyznanie z wizyty u Kuby Wojewódzkiego zszokowało opinię publiczną – raper przyznał, że w przeszłości wydał 17 milionów złotych na kokainę.

Skandal z udziałem Popka – kariera w ruinie

Na początku 2024 roku Popek wywołał falę oburzenia po tym, jak w sieci pojawiły się nagrania przedstawiające jego skandaliczne zachowanie wobec zwierząt.

Sprawą zajęła się prokuratura i organizacje prozwierzęce, a raper został wyrzucony z federacji Gromda, której był twarzą. W oświadczeniu Popek próbował się tłumaczyć:

„Patrząc na to trzeźwym okiem, nie jestem z tego dumny. Miałem na***ane w głowie po narkotykach i alkoholu. To był żart, z którego nie jestem dumny.”

Powrót do mediów – Popek znów w telewizji

Pomimo licznych kontrowersji, Popek ponownie zagościł na ekranach. Pojawił się m.in. w „Tańcu z Gwiazdami”, co wywołało ogromne oburzenie wśród widzów, oraz w podcaście Wojewódzki & Kędzierski, gdzie przyznał, że występował w programie pod wpływem alkoholu i narkotyków.

To jednak nie koniec. Kuba Wojewódzki zaprosił rapera także do swojego programu w TVN, gdzie padły słowa, które natychmiast obiegły sieć.

„Wydałem 17 milionów na kokainę” – szokujące wyznanie Popka

Podczas rozmowy w programie Wojewódzkiego, Popek otwarcie mówił o swoich uzależnieniach i problemach z przeszłości. W pewnym momencie wyznał:

„Wydałem 17 milionów na kokainę. To turbo syf, nie polecam. Wiem, że to był błąd. Jakbym wiedział, że upadnę, to bym się położył i tego nie zrobił.”

Choć raper dodał, że nie zachęca nikogo do podobnych zachowań i przestrzega młodych ludzi przed narkotykami, jego słowa spotkały się z ogromną krytyką. Widzowie zarzucają stacjom telewizyjnym promowanie osoby z tak kontrowersyjną przeszłością, zamiast skupiania się na pozytywnych wzorcach.