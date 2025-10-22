Szukaj
CGM

Popek szokuje u Wojewódzkiego: „Wydałem 17 milionów na kokainę”

Popek otwarcie mówił o swoich uzależnieniach i problemach z przeszłości

2025.10.22

opublikował:

Popek szokuje u Wojewódzkiego: „Wydałem 17 milionów na kokainę”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Wydawało się, że po ubiegłorocznym skandalu Popek zniknie z mediów na dobre. Tymczasem w ostatnich tygodniach kontrowersyjny raper ponownie pojawił się w Polsacie i TVN, udzielając wywiadów. Jego najnowsze wyznanie z wizyty u Kuby Wojewódzkiego zszokowało opinię publiczną – raper przyznał, że w przeszłości wydał 17 milionów złotych na kokainę.

Skandal z udziałem Popka – kariera w ruinie

Na początku 2024 roku Popek wywołał falę oburzenia po tym, jak w sieci pojawiły się nagrania przedstawiające jego skandaliczne zachowanie wobec zwierząt.

Sprawą zajęła się prokuratura i organizacje prozwierzęce, a raper został wyrzucony z federacji Gromda, której był twarzą. W oświadczeniu Popek próbował się tłumaczyć:

„Patrząc na to trzeźwym okiem, nie jestem z tego dumny. Miałem na***ane w głowie po narkotykach i alkoholu. To był żart, z którego nie jestem dumny.”

Powrót do mediów – Popek znów w telewizji

Pomimo licznych kontrowersji, Popek ponownie zagościł na ekranach. Pojawił się m.in. w „Tańcu z Gwiazdami”, co wywołało ogromne oburzenie wśród widzów, oraz w podcaście Wojewódzki & Kędzierski, gdzie przyznał, że występował w programie pod wpływem alkoholu i narkotyków.

To jednak nie koniec. Kuba Wojewódzki zaprosił rapera także do swojego programu w TVN, gdzie padły słowa, które natychmiast obiegły sieć.

„Wydałem 17 milionów na kokainę” – szokujące wyznanie Popka

Podczas rozmowy w programie Wojewódzkiego, Popek otwarcie mówił o swoich uzależnieniach i problemach z przeszłości. W pewnym momencie wyznał:

„Wydałem 17 milionów na kokainę. To turbo syf, nie polecam. Wiem, że to był błąd. Jakbym wiedział, że upadnę, to bym się położył i tego nie zrobił.”

Choć raper dodał, że nie zachęca nikogo do podobnych zachowań i przestrzega młodych ludzi przed narkotykami, jego słowa spotkały się z ogromną krytyką. Widzowie zarzucają stacjom telewizyjnym promowanie osoby z tak kontrowersyjną przeszłością, zamiast skupiania się na pozytywnych wzorcach.

Tagi


Popularne newsy

Taco Hemingway użył fragmentu utworu Grzegorza Turnaua. Artysta zdradził ile można na tym zarobić
NEWS

Taco Hemingway użył fragmentu utworu Grzegorza Turnaua. Artysta zdradził ile można na tym zarobić

Popek o imprezach w Domu Poselskim: Jest trochę jak na imprezach u P. Diddy’ego
NEWS

Popek o imprezach w Domu Poselskim: Jest trochę jak na imprezach u P. Diddy’ego

Beteo pobił się z producentem? „Miało być jeden na jeden, a było pięć na jednego. Kurew***e zachowanie”
NEWS

Beteo pobił się z producentem? „Miało być jeden na jeden, a było pięć na jednego. Kurew***e zachowanie”

Były mąż Britney ujawnia kolejne szczegóły. „Na linii była pijana Britney, Paris i Lindsay. W tle usłyszałem płacz naszych synów”
NEWS

Były mąż Britney ujawnia kolejne szczegóły. „Na linii była pijana Britney, Paris i Lindsay. W tle usłyszałem płacz naszych synów”

Nowy album Pezeta „Muzyka Popularna” pokrył się złotem 11 dni przed premierą
NEWS

Nowy album Pezeta „Muzyka Popularna” pokrył się złotem 11 dni przed premierą

Roksana Węgiel i Kevin Mglej przekazali radosną nowinę
NEWS

Roksana Węgiel i Kevin Mglej przekazali radosną nowinę

Koniec Pokahontaz – Rahim i Fokus żegnają się z nazwą po ponad 20 latach
NEWS

Koniec Pokahontaz – Rahim i Fokus żegnają się z nazwą po ponad 20 latach

Polecane

CGM
12-letnia córka Kanye Westa i Kim Kardashian szokuje wyglądem. Tatuaże na twarzy, czarne zęby i niebieskie włosy

12-letnia córka Kanye Westa i Kim Kardashian szokuje wyglądem. Tatuaże ...

„Nie wierzę, że ona ma 12 lat.”

2 godziny temu

CGM
Ujawniono okoliczności śmierci basisty Limp Bizkit

Ujawniono okoliczności śmierci basisty Limp Bizkit

Sam Rivers zmarł, będąc pod opieką lekarzy

5 godzin temu

CGM
Zapiekankowy biznes Kukona – jak naprawdę wygląda gastronomia od kuchni?

Zapiekankowy biznes Kukona – jak naprawdę wygląda gastronomia od ...

Artysta przyznaje, że prowadzenie gastronomii to niełatwy biznes.

6 godzin temu

CGM
Kendrick Lamar spada z listy Billboard Hot 100 po raz pierwszy od beefu z Drakiem

Kendrick Lamar spada z listy Billboard Hot 100 po raz pierwszy od beef ...

Ostatni hit Kendricka znika z listy

8 godzin temu

CGM
Apple Martin debiutuje na scenie. Córka Chrisa Martina i Gwyneth Paltrow zachwyca fanów

Apple Martin debiutuje na scenie. Córka Chrisa Martina i Gwyneth Paltr ...

Premiera singla „Satellites”

8 godzin temu

CGM
YUNGBLUD był przekonany, że słynny muzyk jest jego dziadkiem

YUNGBLUD był przekonany, że słynny muzyk jest jego dziadkiem

Babcia w roli kreatywnej oszustki

9 godzin temu