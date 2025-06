Popek śpiewa śpiącemu pijanemu mężczyźnie, po czym zostawia mu pieniądze

Foto: @piotr_tarasewicz

Co słychać u Popka? Wygląda na to, że po staremu. Na kanale Król Albanii TV pojawiają się kolejne covery nagrywane wspólnie z Danielem Moro. Najnowszym jest „Oddech” – przeróbka „Angel” Shaggy’ego. To już czwarty singiel zapowiadający płytę „Retro 2000”, na której znajdziecie więcej budzących nostalgię nawiązań.

Popek śpiewa kołysankę, po kładzie przed śpiącym 20 zł

Obok muzyki toczy się jednak tzw. „normalne życie”, które Popek od czasu do czasu pokazuje w mediach społecznościowych. Twórca udostępnił na instagramowym profilu krótkie wideo, w którym widzimy go, jak podchodzi do śpiącego przed domem mężczyzny, będącego prawdopodobnie pod wpływem alkoholu bądź innych substancji. Popek śpiewa spotkanemu mężczyźnie kołysankę, po czym kładzie przed nim 20 zł.

– Ja też kiedyś taki byłem – przyznaje, odchodząc Popek, dodając obowiązkowe „ram pam pam”.

Nagranie z profilu Popka znajdziecie poniżej.