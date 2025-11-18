Popek pozbył się złotych zębów. „Wampir z Łomianek o uśmiechu Britney Spears”

Popek pozbył się złotych zębów. „Ma uśmiech jak Britney Spears” – raper przeszedł wielką metamorfozę

Popek ponownie zaskoczył fanów. Artysta, który przez lata kojarzony był z ekstremalnymi modyfikacjami ciała, zdecydował się usunąć swoje słynne złote zęby. W sieci od razu pojawiły się komentarze, że teraz raper „ma uśmiech jak Britney Spears”. Zmiana jest spektakularna i wywołuje duże poruszenie wśród jego obserwatorów.

Koniec ikonicznych złotych zębów Popka

Złote implanty były jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów wizerunku Popka. To one sprawiały, że jego wygląd był natychmiast identyfikowany przez fanów i media. Teraz raper postanowił z nimi zerwać i wrócić do naturalnego uśmiechu.

Decyzja ta wpisuje się w szerszą metamorfozę, jaką zapowiadał w ostatnich miesiącach – Popek od dłuższego czasu mówi o tym, że chce „zmiękczyć” swój wizerunek i odejść od najbardziej drastycznych ozdób ciała.

Dlaczego Popek zmienia wizerunek?

Raper przyznaje, że przyszedł czas na zmiany – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Modyfikacje, które kiedyś były jego znakiem rozpoznawczym, dziś mają ustąpić miejsca bardziej naturalnemu wyglądowi.

W planach artysty mają być również kolejne kroki ku „odświeżeniu” wizerunku, w tym ograniczenie tatuaży na twarzy oraz łagodniejszy styl.

Ile kosztowały złote implanty Popka?

Złote zęby Popka nie były zwykłym grillem – były to prawdziwe implanty wykonane ze złota, których koszt liczono w setkach tysięcy złotych. Usunięcie ich to nie tylko decyzja wizerunkowa, ale też symboliczny krok w stronę nowego etapu w karierze rapera.