Szukaj
CGM

Popek o Gangu Albanii u Wojewódzkiego i Kędzierskiego: „Rozmawiałem o tym z Robertem M. On ma porozmawiać z Borixonem”

Gang Albanii powróci w pełnym skadzie?

2025.10.21

opublikował:

Popek o Gangu Albanii u Wojewódzkiego i Kędzierskiego: „Rozmawiałem o tym z Robertem M. On ma porozmawiać z Borixonem”

Popek planuje powrót Gangu Albanii – Czy będzie Gang Albanii 3?

W najnowszym odcinku podcastu „Wojewódzki & Kędzierski” Popek ujawnił, że jest gotów na powrót Gangu Albanii i planuje skontaktować się z Robertem M po zakończeniu nagrań. Raper podkreślił, że to właśnie Robert M ma kontakt z Borixonem, który jeszcze nie wyraził swojej opinii w tej sprawie.

Popek zaznaczył, że reaktywacja Gangu Albanii mogłaby być również korzystna finansowo, ponieważ fani od dawna czekają na nowy materiał od kultowej grupy.

Robert M i wizja reaktywacji Gangu Albanii

Wcześniej w wywiadzie dla glamrapu, Robert M wyraził chęć reaktywacji Gangu Albanii. Podkreślił, że powrót w pełnym składzie – z Popkiem i Borixonem – jest kluczowy. Artyści mają już pomysł na nową płytę, która mogłaby zrobić ogromne wrażenie na fanach.

Kluczowy element – Borixon

Choć Popek i Robert M są gotowi na powrót grupy, Borixon pozostaje najważniejszym ogniwem. Bez jego zgody i udziału, powrót Gangu Albanii może okazać się trudny do zrealizowania.

Tagi


Popularne newsy

Pitbull wraca do Polski. Live Nation zapowiedziało koncert na Stadionie Narodowym
NEWS

Pitbull wraca do Polski. Live Nation zapowiedziało koncert na Stadionie Narodowym

Kanye West sprzedaje swoje ranczo w Wyoming za 14 milionów dolarów. Posiadłośc wraca do rąk pierwotnych właścicieli
NEWS

Kanye West sprzedaje swoje ranczo w Wyoming za 14 milionów dolarów. Posiadłośc wraca do rąk pierwotnych właścicieli

Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta
NEWS

Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta

Bedoes 2115: „Od 18 roku życia napiłem się dwa razy (…) Nigdy w dorosłości nie brałem narkotyków”
NEWS

Bedoes 2115: „Od 18 roku życia napiłem się dwa razy (…) Nigdy w dorosłości nie brałem narkotyków”

Post Malone pozwany przez byłego kierowcę limuzyny na miliony dolarów
NEWS

Post Malone pozwany przez byłego kierowcę limuzyny na miliony dolarów

Taco Hemingway użył fragmentu utworu Grzegorza Turnaua. Artysta zdradził ile można na tym zarobić
NEWS

Taco Hemingway użył fragmentu utworu Grzegorza Turnaua. Artysta zdradził ile można na tym zarobić

Snoop Dogg wydaje dziecięcą piosenkę „Love Is Love” wspierającą społeczność LGBTQ+
NEWS

Snoop Dogg wydaje dziecięcą piosenkę „Love Is Love” wspierającą społeczność LGBTQ+

Polecane

CGM
Kazik: „Gdzie jest Joka? Znikł. Przedwcześnie i jego niebecność boli nas wszystkich”

Kazik: „Gdzie jest Joka? Znikł. Przedwcześnie i jego niebecność ...

Kazik złoży hołd legendzie polskiego rapu

12 sekund temu

CGM
Axl Rose traci panowanie na scenie w Argentynie. Wokalistka kopie w perkusję i rzuca mikrofonem

Axl Rose traci panowanie na scenie w Argentynie. Wokalistka kopie w pe ...

Do sieci trafiło nagranie z incydentu

21 minut temu

CGM
Janet Jackson chciała, by Tupac zrobił test na AIDS przed sceną pocałunku

Janet Jackson chciała, by Tupac zrobił test na AIDS przed sceną pocału ...

Na początku lat 90. epidemia AIDS wciąż budziła ogromny strach

27 minut temu

CGM
Prawnik pozywający Fat Joe oskarżony o potrącenie kuriera sądowego

Prawnik pozywający Fat Joe oskarżony o potrącenie kuriera sądowego

Akt oskarżenia wobec Blackburna może poważnie wpłynąć na wiarygodność jego pozwów przeciwko raperowi

32 minuty temu

CGM
Były mąż Britney ujawnia kolejne szczegóły. „Na linii była pijana Britney, Paris i Lindsay. W tle usłyszałem płacz naszych synów”

Były mąż Britney ujawnia kolejne szczegóły. „Na linii była pijan ...

„To był moment, w którym wszystko się skończyło”

37 minut temu

CGM
Donald Trump rozważa ułaskawienie Diddy’ego – decyzja może zapaść w tym tygodniu

Donald Trump rozważa ułaskawienie Diddy’ego – decyzja może zapaś ...

Nie można wykluczyć, że ułaskawienie Diddy’ego nastąpi w najbliższych dniach

42 minuty temu