Popek o Gangu Albanii u Wojewódzkiego i Kędzierskiego: „Rozmawiałem o tym z Robertem M. On ma porozmawiać z Borixonem”

Popek planuje powrót Gangu Albanii – Czy będzie Gang Albanii 3?

W najnowszym odcinku podcastu „Wojewódzki & Kędzierski” Popek ujawnił, że jest gotów na powrót Gangu Albanii i planuje skontaktować się z Robertem M po zakończeniu nagrań. Raper podkreślił, że to właśnie Robert M ma kontakt z Borixonem, który jeszcze nie wyraził swojej opinii w tej sprawie.

Popek zaznaczył, że reaktywacja Gangu Albanii mogłaby być również korzystna finansowo, ponieważ fani od dawna czekają na nowy materiał od kultowej grupy.

Robert M i wizja reaktywacji Gangu Albanii

Wcześniej w wywiadzie dla glamrapu, Robert M wyraził chęć reaktywacji Gangu Albanii. Podkreślił, że powrót w pełnym składzie – z Popkiem i Borixonem – jest kluczowy. Artyści mają już pomysł na nową płytę, która mogłaby zrobić ogromne wrażenie na fanach.

Kluczowy element – Borixon

Choć Popek i Robert M są gotowi na powrót grupy, Borixon pozostaje najważniejszym ogniwem. Bez jego zgody i udziału, powrót Gangu Albanii może okazać się trudny do zrealizowania.