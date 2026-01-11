CGM

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16

Popek Monster wraca do oktagonu

2026.01.11

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16

Popek Monster, znany również jako Paweł Mikołajuw, oficjalnie wraca do świata MMA i freak fightów. Popularny raper i zawodnik freak fightów był aktywny w KSW, Fame MMA i PRIME MMA w latach 2016–2022. Po kontrowersyjnych nagraniach w internecie musiał zrobić dwuletnią przerwę od walk i mediów społecznościowych.

Kontrowersje i przerwa w karierze Popka

W styczniu 2024 roku w sieci pojawiło się nagranie, w którym Popek opowiadał o skandalicznych zachowaniach wobec owczarków niemieckich. W efekcie został wyrzucony z federacji GROMDA, a jego wizerunek ucierpiał w mediach. Choć uniknął sprawy sądowej, cała sytuacja wpłynęła na jego zdrowie psychiczne – Popek trafił do szpitala psychiatrycznego, gdzie walczył z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

Powrót Popka Monster do mediów i MMA

Po dwóch latach izolacji Popek powrócił do aktywności w mediach społecznościowych. Podczas gali Prime MMA 15 ogłoszono, że na kolejnej gali, PRIME 16, Popek Monster zmierzy się z Pawłem „Prezesem” Jóźwiakiem. Ostatnie walki Popka miały miejsce w 2022 roku – w marcu przegrał na FAME 13 z Normanem Parke, a w listopadzie na Prime Show MMA 4 z Kasjuszem Życińskim. Federacja PRIME MMA nie ujawniła jeszcze dokładnej daty gali 16, ale szczegóły mają zostać ogłoszone wkrótce. Fani freak fightów w Polsce mogą szykować się na powrót jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego MMA.

PRIME 16 – JÓŹWIAK vs POPEK

To oficjalne – Popek Monster wraca do oktagonu! Najsłynniejsza postać polskiej sceny freak fightów ponownie wkracza do PRIME 16, a fani mogą spodziewać się widowiskowej walki pełnej emocji.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez PRIME SHOW MMA (@primemma.pl)

