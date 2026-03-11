CGM

Podejrzana o strzelaninę na posesji Rihanny oskarżona o próbę morderstwa

Obsesja na punkcie Rihanny

2026.03.11

Podejrzana o strzelaninę na posesji Rihanny oskarżona o próbę morderstwa

fot. mat. pras.

Ivanna Lisette Ortiz oskarżona

Ivanna Lisette Ortiz, 35-letnia kobieta z Florydy, została oficjalnie oskarżona o próbę morderstwa oraz szereg innych przestępstw w związku ze strzelaniną, która miała miejsce na posesji Rihanna w okolicach Los Angeles.

Według dokumentów sądowych, Ortiz oddała kilka strzałów w kierunku domu artystki, w którym znajdowali się Rihanna, jej partner A$AP Rocky, ich troje dzieci, matka piosenkarki oraz agentka talentów Tracey Jacobs i dwie inne osoby.

Zarzuty postawione Ortiz:

  • 1 zarzut próby morderstwa

  • 9 zarzutów napaści przy użyciu broni palnej

  • 2 zarzuty strzelania w zamieszkany budynek

  • 1 zarzut strzelania w pojazd

Po zdarzeniu policja śledziła białe Tesla Model 3 Ortiz i zatrzymała ją na parkingu centrum handlowego. Kobieta została aresztowana, a jej kaucja ustalona na 10 225 000 dolarów.

Historia konfliktu i problemy psychiatryczne

Dokumenty ujawnione przez TMZ wskazują, że Ortiz miała wcześniej problemy psychiatryczne. Przed 2023 rokiem była umieszczona w szpitalu psychiatrycznym na Florydzie na podstawie tzw. Baker Act, który pozwala na przymusową lub dobrowolną hospitalizację do 72 godzin.

Dodatkowo w kwietniu 2024 roku florydzki sąd przyznał ojcu jej dziecka pełną fizyczną opiekę, odbierając Ortiz możliwość kontaktu z dzieckiem w jakiejkolwiek formie, w tym telefonicznej, wideo, mailowej, tekstowej czy przez osoby trzecie.

Obsesja na punkcie Rihanny

Śledczy wskazują, że Ortiz była od pewnego czasu zaniepokojona Rihanna, publikując w mediach społecznościowych treści dotyczące piosenkarki oraz grożące jej śmiercią.

Strzelanina i związane z nią zarzuty stanowią poważne zagrożenie, a sprawa jest obecnie w toku, z oczekiwaniem na dalsze postępowanie sądowe.

