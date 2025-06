Pociecha Mel B ze Spice Girls i Eddiego Murphy’ego, dokonała tranzycji. Rodzice reagują

Angel, dziecko Mel B i Eddiego Murphy’ego, zdecydował się na tranzycję i żyje teraz jako mężczyzna trans, prosząc o używanie zaimków „on”. 18-latek otrzymał pełne wsparcie od znanych rodziców, którzy otwarcie wyrazili dumę i miłość wobec swojej pociechy. Mel B opublikowała wzruszający post na Instagramie z okazji 18. urodzin Angela, podkreślając jego wyjątkowość i talent.

Tranzycja Angela – oficjalne oświadczenie i wsparcie Mel B oraz Eddiego Murphy’ego

Angel poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych, zmieniając swoje dane i zaimki na Instagramie. Członkini legendarnego zespołu Spice Girls w pełni wspiera tranzycję swojego dziecka. Źródła bliskie rodzinie potwierdzają, że zarówno Mel B, jak i Eddie Murphy, akceptują i wspierają tę ważną dla Angela zmianę.

Relacje rodzinne i historia Angela

Mel B jest mamą trójki dzieci: Phoenix Brown, Angela oraz Madison Brown Belafonte. Angel urodził się w 2007 roku, a jego narodziny były związane z publicznym sporem o ojcostwo. Po zakończeniu konfliktu w 2009 roku Mel B i Eddie Murphy zbudowali dobre relacje, wspierając wspólnie swojego syna. Eddie Murphy, ojciec dziesięciorga dzieci, pozostaje w kontakcie z Mel B i Angel.

Popularność Angela i podejście Mel B do sławy

Angel posiada blisko 5 tysięcy obserwujących na Instagramie i śledzi znane gwiazdy, takie jak Beyonce czy Britney Spears. Mel B podkreśla, że jej dzieci nie są szczególnie zainteresowane jej sławą jako Spice Girl, co pokazała w wywiadzie dla „The Jennifer Hudson Show”.

Czym jest tranzycja płciowa

Tranzycja płciowa (inaczej korekta płci) to proces dostosowywania ciała, ekspresji i identyfikacji społecznej do płci, z którą osoba transpłciowa się identyfikuje, zamiast płci przypisanej przy narodzinach. Jest to złożony proces, który może obejmować różne aspekty, takie jak zmiany hormonalne, operacje chirurgiczne, zmiany imienia i dokumentów oraz zmiany w ekspresji społecznej.