Przemówienie twórców zostało nagle przerwane 

2026.03.16

Po raz pierwszy w historii k-popowy utwór wygrał Oskara

Podczas  98. gali wręczenia Oskarów nagrodę za najlepszą piosenkę oryginalną zdobył utwór Golden z animacji KPop Demon Hunters. Jednak moment triumfu został częściowo przyćmiony przez sytuację na scenie – przemówienie zwycięzców zostało przerwane przez muzykę kończącą wystąpienie.

Historyczne zwycięstwo dla K-popu

Wygrana „Golden” zapisała się w historii Oscarów z kilku powodów:

  • to pierwsza piosenka K-popowa, która zdobyła Oscara,

  • pierwszy zwycięski utwór w tej kategorii z więcej niż czterema autorami,

  • pierwszy przypadek, gdy nie wszyscy twórcy otrzymają własną statuetkę.

Piosenkę napisali: EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu-Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo oraz Teddy Park.

Emocjonalne przemówienie przerwane przez muzykę

Jako pierwsza przemawiała EJAE, jedna z głównych wokalistek fikcyjnej grupy HUNTR/X z filmu. W swoim wystąpieniu mówiła o znaczeniu utworu i o tym, że jego przesłanie dotyczy odporności i wytrwałości.

Artystka wspomniała również, że w młodości była wyśmiewana za swoją miłość do K-popu, a dziś ludzie na całym świecie śpiewają piosenkę z koreańskim tekstem.

Gdy po niej głos zabrał współautor utworu Yu‑Han Lee, organizatorzy włączyli muzykę kończącą przemówienie, która zagłuszyła jego słowa. Chwilę później transmisja przeszła do przerwy reklamowej.

Zasady Oscarów dotyczące nagrody

Akademia Filmowa ma restrykcyjne zasady dotyczące liczby statuetek w tej kategorii. Jeśli piosenka ma więcej niż czterech autorów, twórcy muszą zgodzić się na jedną wspólną statuetkę dla całej grupy.

Oznacza to, że wszyscy autorzy „Golden” są oficjalnie laureatami Oscara, ale tylko jedna statuetka zostanie fizycznie przyznana zespołowi twórców.

Kolejny sukces filmu

Sukces piosenki to nie jedyne wyróżnienie dla produkcji. KPop Demon Hunters zdobył także Oscara za najlepszy pełnometrażowy film animowany.

„Golden” wcześniej triumfowało już w wielu prestiżowych nagrodach, m.in.:

  • Grammy za piosenkę napisaną do produkcji wizualnej,

  • Critics Choice Awards,

  • Złotych Globach

