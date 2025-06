po prostu Kajtek atakuje Kinny’ego Zimmera

po prostu Kajtek kontynuuje swoje rozliczenia z SBM Labelem. W niedawnym cypherze towarzyszącym „Nowemu twórca” odniósł się do tego, że wytwórnia zakończyła współpracę z nim, nawijając: „Nie szukam aferki, nigdy nie nawinąłem czegoś, co nie jest prawdą / Jakbyście mi dali wydać te piosenki, to teraz mielibyście sianko / 'Jedna wiara, jeden skład’ miałem na słuchawkach / Została zaledwie plamka po tych wszystkich bajkach”.

Kajtek atakuje Kinny’ego Zimmera

Później zrobiło się już bardziej osobiście. W kawałku „Potwory i spółka” raper zaczepił Kinny’ego Zimmera. „Obiecuję, po finale będę sobą, bo pamiętam, jak mnie wyśmiał Kinny Zimmer”. Karina Nicińska z RMF MAXX pociągnęła ten wątek w rozmowie z finalistą „Rhythm + Flow Polska”. Artysta najpierw stwierdził, że nie za bardzo chce odnosić się do tematu, po czym… odniósł się do niego.

– Wiesz co? Nie wiem, czy taki wywiad to jest forma, w której chciałbym to poruszać. Mogę powiedzieć po prostu, że podszedłem do niego z poziomu fana jego muzyki, a w zamian dostałem średnie traktowanie, takie którego po prostu nie szanuję i też trochę dla mnie brak szacunku. Więc jeśli uważam, że muzyka ma być szczera, to czemu by nie mówić o takich rzeczach – stwierdził po prostu Kajtek.