Po dwóch dekadach Aro pogodził się z Nullizmatykiem

foto: kadr z wideo

Konflikt na linii Aro – Trzeci Wymiar to już rapowa prehistoria. Aro już dziesięć lat temu w wywiadzie dla Glamrapu deklarował, że nie miałby problemu z podaniem oponentom ręki, ale na oficjalny koniec beefu musieliśmy czekać aż do teraz. Aro i Nullo spotkali się na premierze dokumentu „Ucieczka do Alkatraz”, gdzie zażegnali konflikt.

Aro pisze o katharsis

– Wczoraj w Wałbrzychu działy się ważne rzeczy. Po pierwsze, to premiera genialnego dokumentu „Ucieczka do Alkatraz”. Dokumentu o pasji do koszykówki, zasadach, przyjaźni i o Wałbrzychu. Dzieło grupy przyjaciół i charakternych ziomków. Projekt, którego naczelnym sternikiem był Michał Borzemski – stary, olbrzymi szacun za te 72 minuty świetnego dokumentu.

W filmie tym poruszony został wątek mojego beefu z Trzecim Wymiarem, a konkretniej to wydarzenia z turnieju Alkatraz w hali przy Placu Teatralnym. W filmie wracamy do wydarzeń sprzed 21 lat i „awantury” podczas mojego koncertu. Resztę obejrzycie w filmie. I tu płynnie przechodzę do wydarzeń, które miały miejsce w kinie, bezpośrednio po premierowym pokazie filmu.

Aro & Nullizmatyk 21 lat po wydarzeniach pokazanych w filmie. Mam wrażenie, że było to dla nas (a dla mnie na pewno) coś w rodzaju katharsis. Jestem wzruszony i dumny, że koszykarski i rapowy Wałbrzych był tego świadkiem. I to podczas tak wyjątkowego wydarzenia – skomentował na fanpage’u Aro.

Nullo komentuje sytuację

– Przed beefem współpracowaliśmy z Aro, wygraliśmy nawet festiwal w Żarowie. To już nie jest czas na to, żeby bawić się w takie rzeczy. Powiedziałeś, że beef będzie zakończony. Dawno był, bo się nie toczył – komentował na gorąco w kinie Nullo.