Po beefie z Drakem Meek Millowi przepowiadano koniec kariery. Od tamtej pory raper zarobił 80 milionów dolarów

Meek Mill podzielił się szczegółami swoich finansów i osiągnięć muzycznych, podkreślając, że jego kariera prosperuje, mimo krytyki po beefie z Drake w 2015 roku.

Beef z Drake’em i początki kontrowersji

Konflikt rozpoczął się po współpracy przy utworze „R.I.C.O.” z albumu Dreams Worth More Than Money, kiedy Meek oskarżył Drake’a o korzystanie z ghostwriterów. To zapoczątkowało wymianę tweetów i diss tracków, w tym słynne „Back To Back”. Od tego czasu niektórzy twierdzili, że raper stracił swoją pozycję w przemyśle muzycznym.

Finansowe triumfy Meek Mill

Raper nie pozostawił złudzeń:

„Od tamtej pory zarobiłem około 80 milionów dolarów, nadal licząc, w tym 2 miliony zaplanowane na ten miesiąc, wszystko z rapu, nie licząc innych umów”. Meek Mill wymienił także swoje platynowe i wielokrotnie platynowe albumy i single:

Dreams Worth More Than Money – potrójna platyna

Peta – podwójna platyna

Blue Notes 1 i 2 – platyna

Uptown Vibes z Fab’em – platyna

What’s Free z Jay-Z – platyna

Fck On Me* z Cardi B – platyna

Meek Mill udowadnia, że pomimo beefu z Drake’em i krytyki ze strony mediów, jego kariera muzyczna i finansowa kwitnie. Jego sukcesy obejmują milionowe zarobki, platynowe wydawnictwa i kontynuowaną kreatywną aktywność.