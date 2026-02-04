CGM

Plemię Tongva, na którym stoi dom Billie Eilish, komentuje jej wypowiedź z Grammy Awards na temat ICE

Większa część Los Angeles pozostaje terytorium Gabrieleno Tongva

2026.02.04

Plemię Tongva, na którym stoi dom Billie Eilish, komentuje jej wypowiedź z Grammy Awards na temat ICE

Podczas gali Grammy Awards 2026, Billie Eilish zwróciła uwagę opinii publicznej na kwestię historycznych niesprawiedliwości wobec rdzennych mieszkańców USA, mówiąc o „stolen land” i krytykując działalność ICE. Jej wypowiedź wywołała dyskusję w mediach, a do sprawy odniosło się również plemię Tongva, na terenie którego znajduje się dom artystki.

Kontrowersyjna wypowiedź Billie Eilish

Podczas odbierania nagrody Song of the Year, Billie Eilish powiedziała:

„Nie muszę nic mówić poza tym, że nikt nie przebywa nielegalnie na skradzionej ziemi… F*** ICE.”

Komentarz ten zwrócił uwagę zarówno fanów, jak i mediów konserwatywnych, wywołując debatę na temat odpowiedzialności artystów w podawaniu kontekstu historycznego w publicznych wypowiedziach.

Reakcja plemienia Tongva

Dziennikarz konserwatywny Eric Daugherty zauważył, że dom Billie Eilish znajduje się na ziemi historycznie zamieszkiwanej przez plemię Tongva, obejmujące obszar Los Angeles. Spokesperson plemienia Tongva przekazał Daily Mail:

„Dom Billie znajduje się na naszej rodzinnej ziemi… Cenimy sobie te chwile, gdy osobistości publiczne ujawniają prawdziwą historię tego kraju”.

Jednocześnie przedstawiciel plemienia dodał, że Billie Eilish nie kontaktowała się z plemieniem ani przed, ani po wypowiedzi, ale doceniono fakt, że publicznie podniosła temat historycznej niesprawiedliwości.

Prośba o uwzględnienie plemienia w przyszłych komentarzach

Tongva zaznaczyło, że w przyszłości mają nadzieję na bezpośrednie odniesienie do plemienia w publicznych wypowiedziach, aby opinia publiczna mogła zrozumieć, że większa część Los Angeles nadal pozostaje terytorium plemienia Gabrieleno Tongva.

„Mamy nadzieję, że w przyszłych dyskusjach będzie można wyraźnie wspomnieć o plemieniu, aby zapewnić opinię publiczną, że większa część Los Angeles pozostaje terytorium Gabrieleno Tongva”.

