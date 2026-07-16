CGM

Phil Collins szczerze o walce z alkoholizmem. „Byłem bardzo bliski śmierci”

Eric Clapton namówił go na terapię

2026.07.16

opublikował:

Phil Collins P. Tarasewicz / CGM.pl

foto: P. Tarasewicz

Phil Collins wrócił wspomnieniami do jednego z najtrudniejszych okresów swojego życia. Legendarny muzyk opowiedział o walce z uzależnieniem od alkoholu, przyznając, że nałóg niemal doprowadził go do śmierci. W najnowszym wywiadzie zdradził także, jaką rolę w jego leczeniu odegrał Eric Clapton.

Phil Collins: „Byłem bardzo bliski śmierci”

W rozmowie z magazynem MOJO Phil Collins przyznał, że uzależnienie od alkoholu było jednym z najtrudniejszych doświadczeń w jego życiu.

To było doświadczenie, przez które musiałem przejść. Miałem ogromne szczęście, że udało mi się z tego wyjść. Naprawdę byłem bardzo bliski śmierci – powiedział artysta.

Muzyk od lat otwarcie mówi o swoich problemach zdrowotnych i uzależnieniu, podkreślając, że droga do wyjścia z nałogu była bardzo wymagająca.

Eric Clapton namówił go na terapię

Collins ujawnił, że w czasie walki z alkoholizmem wsparł go jego przyjaciel Eric Clapton. To właśnie on przekonał muzyka do podjęcia leczenia w ośrodku odwykowym Crossroads Centre na karaibskiej wyspie Antigua.

Artysta planował spędzić tam sześć tygodni, jednak zakończył terapię wcześniej z powodu zobowiązań zawodowych i przygotowań do trasy koncertowej.

Przejmujące słowa pielęgniarki

Muzyk wspomina również moment wyjazdu z ośrodka, który na długo zapadł mu w pamięć. Pielęgniarka wręczyła mu kartkę z wiadomością, prosząc, aby przeczytał ją dopiero podczas lotu.

Znajdowały się na niej słowa: „Jeśli się napijesz, umrzesz”.

Collins przyznał jednak, że mimo tego ostrzeżenia po opuszczeniu ośrodka sięgnął po kieliszek wina.

Alkohol po rozwodzie

O problemach z alkoholem Phil Collins pisał już wcześniej w autobiografii Not Dead Yet. Opisywał w niej, że po rozwodzie w 2006 roku zmagał się z samotnością i próbował zagłuszyć trudne emocje alkoholem.

Jak wspominał, wieczory spędzał samotnie w swoim domu w Szwajcarii, a jego codziennością stały się whisky i wódka.

Dziś artysta otwarcie mówi o tamtym okresie, mając nadzieję, że jego historia będzie przestrogą dla innych osób zmagających się z uzależnieniem.

Tagi


Popularne newsy

The Rolling Stones
NEWS

Mick Jagger wspomina rywalizację z Davidem Bowie i Johnem Lennonem. „Musiałem być konkurencyjny”

Major SPZ Zurnalista
NEWS

Major SPZ o kokainie, seksie, depresji, próbie samobójczej i mieszkaniach sprzedawanych przez długi

Budda fot. materiały prasowe Player
NEWS

Zapadł wyrok w sprawie Buddy. Dwóch mężczyzn trafi do więzienia 

Bad Bunny foto_piotr_tarasewicz-8
NEWS

Bad Bunny podbił PGE Narodowy. Warszawa na jeden wieczór stała się stolicą latynoskiej kultury

Doda para prezydencka
NEWS

Karolina Korwin Piotrowska ostro o Dodzie. Padły mocne słowa: „Trump ma Nicki Minaj. Nawrocki ma Dodę”

Mandaryna 2026 Foto @piotr_tarasewicz - @cgm.pl
NEWS

Mandaryna zabrała głos po tym jak Michał Wiśniewski ogłosił, że znowu są parą: „Zamierzam być szczęśliwa”

Ariana Grande 2026
NEWS

Ariana Grande i Ricky Alvarez znów razem. Para daje sobie drugą szansę po latach

Polecane

CGM

Adam Konkol odpowiada zespołowi Łzy. Zapowiada walkę o nazwę grupy

Spór o nazwę Łzy trwa od lat

4 godziny temu

CGM
Eminem 2024

Była żona Eminema zatrzymana po interwencji policji. Miała zaatakować ...

Sprawa Kim Scott zyskała właśnie nowy wymia

5 godzin temu

CGM
Szwed-Chlopy-2okok

Szwed Swd prezentuje „Chłopy Don’t Cry”. Wspólny num ...

Międzynarodowe brzmienie i brytyjski klimat

6 godzin temu

CGM
BIG CYC Skiba Karol Makurat

Big Cyc w żałobie. Zmarła wieloletnia menedżerka zespołu Katarzyna Koł ...

Fani składają kondolencje

6 godzin temu

CGM
Budda fot. materiały prasowe Player

Zapadł wyrok w sprawie Buddy. Dwóch mężczyzn trafi do więzienia 

Sąd wydał wyrok w głośnej sprawie dotyczącej Kamila "Buddy" Labuddy

6 godzin temu

CGM
Lzy 2026

Zespół Łzy wydał ważne oświadczenie. „Mamy wyłączne prawo do pos ...

Nazwa grupy zarejestrowana jako znak towarowy

6 godzin temu