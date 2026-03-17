Pezet i Bedoes w jednym numerze z MIÜ. Premiera lada moment

Mixtape tworzony w trudnych okolicznościach

2026.03.17

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Na nadchodzącym mixtapie MIÜ pojawią się zarówno Bedoes 2115, jak i Pezet – i co najciekawsze, usłyszymy ich w jednym numerze. To zestawienie dwóch różnych pokoleń i stylów, które może przynieść wyjątkowy efekt i ogromne zainteresowanie fanów.

Proces powstawania projektu nie należał do najłatwiejszych. MIÜ przyznał, że podczas pracy nad materiałem musiał odciąć się od mediów społecznościowych, które negatywnie wpływały na jego samopoczucie. Skupienie się wyłącznie na muzyce okazało się kluczowe, by doprowadzić projekt do końca.

Wsparcie środowiska i rosnące oczekiwania

Choć projekt nie był szeroko promowany, już teraz wzbudza spore emocje w środowisku. Fani oraz artyści z branży aktywnie komentują zapowiedzi mixtape’u, co tylko zwiększa zainteresowanie nadchodzącą premierą. Współpraca Bedoesa i Pezeta w jednym utworze to rzadkość, dlatego oczekiwania wobec projektu są wyjątkowo wysokie.

Premiera, na którą czekają fani rapu

Premiera mixtape’u zaplanowana jest na najbliższy piątek i wszystko wskazuje na to, że może to być jedno z ciekawszych wydawnictw ostatniego czasu na polskiej scenie hip-hopowej. Połączenie wyrazistych stylów i osobowości zapowiada materiał, który może pozytywnie zaskoczyć słuchaczy.

 

Popularne newsy

KORN wraca do Polski. Euro Tour 2026 zawita do Krakowa
NEWS

KORN wraca do Polski. Euro Tour 2026 zawita do Krakowa

Kristin Cabot znana z afery z „kiss cam” z koncertu Coldplay przyznaje, że jej mąż także był na tym koncercie
NEWS

Kristin Cabot znana z afery z „kiss cam” z koncertu Coldplay przyznaje, że jej mąż także był na tym koncercie

Po raz pierwszy w historii k-popowy utwór wygrał Oskara
NEWS

Po raz pierwszy w historii k-popowy utwór wygrał Oskara

Molesta Ewenement zaprasza na 30. urodziny. Legenda polskiego rapu z wyjątkowym koncertem w Warszawie
NEWS

Molesta Ewenement zaprasza na 30. urodziny. Legenda polskiego rapu z wyjątkowym koncertem w Warszawie

Tomb ujawnił, ile bierze za pisanie kawałków dla influencerów i raperów
NEWS

Tomb ujawnił, ile bierze za pisanie kawałków dla influencerów i raperów

Kayah była gwiazdą wczorajszego odcinka „Tańca z gwiazdami”. Krzysztof Ibisz pomylił ją z inną legendarną wokalistką
NEWS

Kayah była gwiazdą wczorajszego odcinka „Tańca z gwiazdami”. Krzysztof Ibisz pomylił ją z inną legendarną wokalistką

25 lat „Na Legalu”. Peja i Slums Attack świętują ćwierć wieku kultowego albumu koncertem w Poznaniu
NEWS

25 lat „Na Legalu”. Peja i Slums Attack świętują ćwierć wieku kultowego albumu koncertem w Poznaniu

14-latka zarapowała w „Must Be The Music” numer Eminema i podbiła serca jury

Młody talent i odważny wybór repertuaru

Rosalía wyraziła podziw dla Picassa. Teraz przeprasza: „Nie wiedziałam o przypadkach przemocy wobec kobiet”

Publiczne przeprosiny i refleksja

Fetty Wap zapowiada nowy album „Zavier” po odsiadce

„Nowy rozdział w moim życiu”

Sistars z czterema koncertami w warszawskim Jassmine

Rezydentura legendarnego zespołu w najlepszej koncertowej sali w Warszawie

My Chemical Romance pracuje nad tajnym projektem teatralnym

Emo ikony wkraczają na scenę teatralną

25 lat „Na Legalu”. Peja i Slums Attack świętują ćwierć wieku kultowego albumu koncertem w Poznaniu

Album, który zmienił polski rap

