Pezet i Bedoes w jednym numerze z MIÜ. Premiera lada moment

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Na nadchodzącym mixtapie MIÜ pojawią się zarówno Bedoes 2115, jak i Pezet – i co najciekawsze, usłyszymy ich w jednym numerze. To zestawienie dwóch różnych pokoleń i stylów, które może przynieść wyjątkowy efekt i ogromne zainteresowanie fanów.

Mixtape tworzony w trudnych okolicznościach

Proces powstawania projektu nie należał do najłatwiejszych. MIÜ przyznał, że podczas pracy nad materiałem musiał odciąć się od mediów społecznościowych, które negatywnie wpływały na jego samopoczucie. Skupienie się wyłącznie na muzyce okazało się kluczowe, by doprowadzić projekt do końca.

Wsparcie środowiska i rosnące oczekiwania

Choć projekt nie był szeroko promowany, już teraz wzbudza spore emocje w środowisku. Fani oraz artyści z branży aktywnie komentują zapowiedzi mixtape’u, co tylko zwiększa zainteresowanie nadchodzącą premierą. Współpraca Bedoesa i Pezeta w jednym utworze to rzadkość, dlatego oczekiwania wobec projektu są wyjątkowo wysokie.

Premiera, na którą czekają fani rapu

Premiera mixtape’u zaplanowana jest na najbliższy piątek i wszystko wskazuje na to, że może to być jedno z ciekawszych wydawnictw ostatniego czasu na polskiej scenie hip-hopowej. Połączenie wyrazistych stylów i osobowości zapowiada materiał, który może pozytywnie zaskoczyć słuchaczy.