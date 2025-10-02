Peja wzywa Donalda Tuska do działania w sprawie zatrzymanych Polaków w Gazie

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Raper Peja wystosował publiczny apel do premiera Donalda Tuska, w związku z zatrzymaniem grupy Polaków podczas misji humanitarnej w Gazie.

Apel Peji do premiera Donalda Tuska

Na swoim profilu na Facebooku, Peja zaapelował do premiera, aby podjął natychmiastowe działania w celu uwolnienia zatrzymanych Polaków. Raper podkreślił, że oczekuje od rządu pełnej przejrzystości i szybkiej interwencji, aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom Polski przebywającym w Gazie.

„Oczekuję natychmiastowej reakcji rządu w sprawie Polaków zatrzymanych podczas misji humanitarnej w Gazie” – napisał Peja, wzywając do konkretnego działania.

Zatrzymani Polacy – szczegóły sprawy

Zatrzymanie obywateli Polski miało miejsce w ramach misji #GlobalFlotillaSumud, mającej na celu dostarczenie pomocy humanitarnej do Gazy. Wśród zatrzymanych znalazły się m.in.: Ewa Jasiewicz, Nina Ptak, Omar Faris oraz poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski.

Z relacji wynika, że osoby te zostały przewiezione przez izraelskie siły zbrojne w nieznane miejsce, co wzbudziło duże zaniepokojenie wśród społeczności międzynarodowej.

Reakcje mediów i opinii publicznej

Apel Peji spotkał się z dużym odzewem w mediach społecznościowych. Podobne stanowisko zajęła również raperka Mei, która zażądała od rządu podjęcia działań na rzecz uwolnienia zatrzymanych.

Internauci aktywnie komentowali sprawę, podkreślając konieczność szybkiej interwencji rządu i ochrony obywateli Polski.