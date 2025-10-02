Szukaj
CGM

Peja wzywa Donalda Tuska do działania w sprawie zatrzymanych Polaków w Gazie

„Oczekuję natychmiastowej reakcji rządu"

2025.10.02

opublikował:

Peja wzywa Donalda Tuska do działania w sprawie zatrzymanych Polaków w Gazie

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Raper Peja wystosował publiczny apel do premiera Donalda Tuska, w związku z zatrzymaniem grupy Polaków podczas misji humanitarnej w Gazie.

Apel Peji do premiera Donalda Tuska

Na swoim profilu na Facebooku, Peja zaapelował do premiera, aby podjął natychmiastowe działania w celu uwolnienia zatrzymanych Polaków. Raper podkreślił, że oczekuje od rządu pełnej przejrzystości i szybkiej interwencji, aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom Polski przebywającym w Gazie.

„Oczekuję natychmiastowej reakcji rządu w sprawie Polaków zatrzymanych podczas misji humanitarnej w Gazie” – napisał Peja, wzywając do konkretnego działania.

Zatrzymani Polacy – szczegóły sprawy

Zatrzymanie obywateli Polski miało miejsce w ramach misji #GlobalFlotillaSumud, mającej na celu dostarczenie pomocy humanitarnej do Gazy. Wśród zatrzymanych znalazły się m.in.: Ewa Jasiewicz, Nina Ptak, Omar Faris oraz poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski.

Z relacji wynika, że osoby te zostały przewiezione przez izraelskie siły zbrojne w nieznane miejsce, co wzbudziło duże zaniepokojenie wśród społeczności międzynarodowej.

Reakcje mediów i opinii publicznej

Apel Peji spotkał się z dużym odzewem w mediach społecznościowych. Podobne stanowisko zajęła również raperka Mei, która zażądała od rządu podjęcia działań na rzecz uwolnienia zatrzymanych.

Internauci aktywnie komentowali sprawę, podkreślając konieczność szybkiej interwencji rządu i ochrony obywateli Polski.

 

Tagi


Popularne newsy

Fagata i amerykański raper przyłapani razem w Paryżu
NEWS

Fagata i amerykański raper przyłapani razem w Paryżu

Mes apeluje do fanów: „Nie zaśmiecajcie sobie głowy disco-polo”
NEWS

Mes apeluje do fanów: „Nie zaśmiecajcie sobie głowy disco-polo”

Opener ogłosił pierwszego headlinera. To prawdziwa legenda sceny rockowej
NEWS

Opener ogłosił pierwszego headlinera. To prawdziwa legenda sceny rockowej

Cassie pisze list do sędziego: „Miałam myśli samobójcze przez koszmar, który zgotował mi Diddy”
NEWS

Cassie pisze list do sędziego: „Miałam myśli samobójcze przez koszmar, który zgotował mi Diddy”

Kim Kardashian i Kris Jenner pozywają Ray J za zniesławienie: „On nie potrafi pogodzić się z zakończeniem krótkiego związku z Kim Kardashian”
NEWS

Kim Kardashian i Kris Jenner pozywają Ray J za zniesławienie: „On nie potrafi pogodzić się z zakończeniem krótkiego związku z Kim Kardashian”

Cardi B twierdzi, że u Nicki Minaj zdiagnozowano schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową
NEWS

Cardi B twierdzi, że u Nicki Minaj zdiagnozowano schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową

Cardi B i Nicki Minaj w ostrej wojnie na obelgi w social mediach
NEWS

Cardi B i Nicki Minaj w ostrej wojnie na obelgi w social mediach

Polecane

CGM
50 Cent żartuje z Diddy’ego dzień przed wyrokiem: „Stworzy niedobór olejku dla dzieci, jeśli go wypuścicie”

50 Cent żartuje z Diddy’ego dzień przed wyrokiem: „Stworzy niedobór ol ...

50 Cent nie oszczędził również syna Diddy’ego

2 minuty temu

CGM
Wiemy komu Quebonafide sprzedał prawa do emisji „Północ / Południe”

Wiemy komu Quebonafide sprzedał prawa do emisji „Północ / Południe”

Wszysko jasne

3 godziny temu

CGM
Beata Kozidrak zostanie jurorką „Tańca z Gwiazdami”! Kogo zastąpi wokalistka?

Beata Kozidrak zostanie jurorką „Tańca z Gwiazdami”! Kogo zastąpi woka ...

Już w niedzielę uczestnicy zatańczą do największych hitów Beaty

3 godziny temu

CGM
Fagata i amerykański raper przyłapani razem w Paryżu

Fagata i amerykański raper przyłapani razem w Paryżu

Fotografowie przyłapali dwójkę jak wychodzili z hotelu trzymając się za ręce

3 godziny temu

CGM
Czy zdjęcie na okładce kultowego albumu Nirvany stanowi dziecięcą pornografię? Sędzia wydał wyrok

Czy zdjęcie na okładce kultowego albumu Nirvany stanowi dziecięcą porn ...

Elden pierwszy raz pozwał Nirvanę w sierpniu 2021 roku

3 godziny temu

CGM
Billie Eilish, Gracie Abrams i inni wskrzeszają Komitet Pierwszej Poprawki z lat 40.

Billie Eilish, Gracie Abrams i inni wskrzeszają Komitet Pierwszej Popr ...

Kontrowersja wokół Jimmy Kimmel Live

5 godzin temu