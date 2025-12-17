Peja ostro do Włodzimierza Czarzastego: „Ch*j ci w du*ę czerwony nygusie”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Peja skomentował w mediach społecznościowych nagranie opublikowane przez przewodniczącego Lewicy, Włodzimierza Czarzastego, używając wyjątkowo ostrych słów.
Kontrowersyjny komentarz rapera
Pod krótkim filmem, w którym Czarzasty informował o planach Sejmu dotyczących próby odrzucenia prezydenckiego weta wobec tzw. ustawy łańcuchowej, pojawił się wpis Rycha Pei. Raper nie owijał w bawełnę i napisał:
-
„Ch*j ci w du*ę czerwony nygusie”
Komentarz był krótki, ale wywołał ogromne poruszenie wśród internautów.
Łańcuch? Tylko na choince! Precz z łańcuchowym wetem! 😡 pic.twitter.com/X2qp0GcnRc
— Włodzimierz Czarzasty 📚📖 (@wlodekczarzasty) December 16, 2025
Duży odzew w sieci
Wpis Pei szybko zyskał popularność i zebrał blisko tysiąc reakcji. Wielu komentujących wyrażało poparcie dla stanowiska rapera, co pokazuje, że jego wypowiedź trafiła do określonej grupy odbiorców i wpisała się w trwającą debatę polityczną.
Spór wokół prezydenckiego weta
Raper dał jednocześnie do zrozumienia, że popiera decyzję Karola Nawrockiego, który zawetował ustawę i zaproponował własne rozwiązania. Do sprawy odniósł się także szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, podsumowując:
-
„Weto, bo kojce wielkości małego miejskiego mieszkania to absurd”.