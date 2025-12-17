CGM

Peja ostro do Włodzimierza Czarzastego: „Ch*j ci w du*ę czerwony nygusie”

Poznański raper po raz kolejny jasno zaznaczył swoje poglądy polityczne

2025.12.17

opublikował:

Peja ostro do Włodzimierza Czarzastego: „Ch*j ci w du*ę czerwony nygusie”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Peja skomentował w mediach społecznościowych nagranie opublikowane przez przewodniczącego Lewicy, Włodzimierza Czarzastego, używając wyjątkowo ostrych słów.

Kontrowersyjny komentarz rapera

Pod krótkim filmem, w którym Czarzasty informował o planach Sejmu dotyczących próby odrzucenia prezydenckiego weta wobec tzw. ustawy łańcuchowej, pojawił się wpis Rycha Pei. Raper nie owijał w bawełnę i napisał:

  • „Ch*j ci w du*ę czerwony nygusie”

Komentarz był krótki, ale wywołał ogromne poruszenie wśród internautów.

Duży odzew w sieci

Wpis Pei szybko zyskał popularność i zebrał blisko tysiąc reakcji. Wielu komentujących wyrażało poparcie dla stanowiska rapera, co pokazuje, że jego wypowiedź trafiła do określonej grupy odbiorców i wpisała się w trwającą debatę polityczną.

Spór wokół prezydenckiego weta

Raper dał jednocześnie do zrozumienia, że popiera decyzję Karola Nawrockiego, który zawetował ustawę i zaproponował własne rozwiązania. Do sprawy odniósł się także szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, podsumowując:

  • „Weto, bo kojce wielkości małego miejskiego mieszkania to absurd”.

Mrozu ogłasza „Odpowiedni moment tour” – halową trasę koncertową

Mrozu ogłasza „Odpowiedni moment tour” – halową trasę koncertową

Artysta przygotowuje siódmą studyjną płytę, którą zaprezentuje fanom podczas trasy

3 godziny temu

Poznaliśmy nazwisko czwartego jurora „Mam talent”

Poznaliśmy nazwisko czwartego jurora „Mam talent”

"Negocjacje z nim nie były trudne, bo bardzo chciał wrócić do telewizji"

4 godziny temu

„Stop panice. Zacznijmy ustalać zasady” wytwórnia Fonobo o AI w muzyce

„Stop panice. Zacznijmy ustalać zasady” wytwórnia Fonobo o AI w muzyc ...

Sebastian Bujak o AI w muzyce

5 godzin temu

The Weeknd ustanawia nowy standard dla artystów dzięki katalogowi muzycznemu wartemu miliard dolarów

The Weeknd ustanawia nowy standard dla artystów dzięki katalogowi muzy ...

Artysta zachowuje pełną kontrolę twórczą i udział we własnej twórczości

5 godzin temu

Pozew tancerek Lizzo o fat-shaming odrzucony przez sąd. Gwiazda komentuje

Pozew tancerek Lizzo o fat-shaming odrzucony przez sąd. Gwiazda koment ...

„Nigdy nie zwolniłam pracownika z powodu przybrania na wadze"

6 godzin temu

Matka dziecka NLE Choppy twierdzi, że raper bardziej skupia się na NBA YoungBoy niż na własnym dziecku

Brutalny komentarz Marissa Da'Nae

6 godzin temu

Matka dziecka NLE Choppy twierdzi, że raper bardziej skupia się na NBA ...

Brutalny komentarz Marissa Da'Nae

6 godzin temu