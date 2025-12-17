Peja ostro do Włodzimierza Czarzastego: „Ch*j ci w du*ę czerwony nygusie”

Łańcuch? Tylko na choince! Precz z łańcuchowym wetem! 😡 pic.twitter.com/X2qp0GcnRc

Duży odzew w sieci

Wpis Pei szybko zyskał popularność i zebrał blisko tysiąc reakcji. Wielu komentujących wyrażało poparcie dla stanowiska rapera, co pokazuje, że jego wypowiedź trafiła do określonej grupy odbiorców i wpisała się w trwającą debatę polityczną.

Spór wokół prezydenckiego weta

Raper dał jednocześnie do zrozumienia, że popiera decyzję Karola Nawrockiego, który zawetował ustawę i zaproponował własne rozwiązania. Do sprawy odniósł się także szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, podsumowując: