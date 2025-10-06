Szukaj
Peja odczytywał imiona zabitych dzieci z Gazy – poruszająca akcja w Poznaniu

2025.10.06

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Raper Peja wziął udział w wyjątkowym wydarzeniu na Placu Wolności w Poznaniu, podczas którego uczestnicy odczytywali imiona dzieci zabitych w Strefie Gazy. Akcja miała na celu upamiętnienie najmłodszych ofiar wojny i zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację w regionie.

Peja na Placu Wolności – raper w akcji solidarności z dziećmi z Gazy

W niedzielę, 5 października 2025 roku, na Placu Wolności w Poznaniu odbyła się akcja zorganizowana przez Partię Razem. Wydarzenie trwało od rana do wieczora i polegało na publicznym czytaniu imion dzieci zabitych w Gazie.

W opisie wydarzenia podano, że:

„… mieszkańcy Poznania gromadzili się na Placu Wolności, by wspólnie czytać imiona dzieci, które zginęły w wyniku izraelskich działań wojennych.”

Wśród uczestników znalazł się Peja, który od lat angażuje się w społeczne inicjatywy. Raper nie tylko wziął udział w wydarzeniu, ale też aktywnie zachęcał swoich fanów, by do niego dołączyli.

„Chodzi o godność, empatię i przyzwoitość” – apel Peji

Na swoim profilu w mediach społecznościowych Peja opublikował apel, w którym zachęcał do wzięcia udziału w akcji. Napisał:

„Kochani! Wejdźcie dziś na poznański Plac Wolności. Kartek jest tyle, że starczy dla każdego – chciałbym żeby było inaczej, niestety liczba zamordowanych dzieci w Gazie jest porażająca! Przyjdźcie i przeczytajcie chociaż po jednej kartce! I proszę, nie piszcie czy to ma sens. Chodzi o godność, poszanowanie życia, empatię i zwykłą ludzką przyzwoitość.”

Akcja trwała od 9:00 do 21:00, a każdy uczestnik mógł przeczytać choć jedno imię z tysięcy kart, symbolizujących życie dziecka przerwane przez wojnę.

Tysiące imion, tysiące historii

Według organizatorów, lista dzieci, których imiona odczytywano w Poznaniu, liczyła ponad 18 tysięcy pozycji. To liczba, która pokazuje ogrom tragedii i potrzebę przypominania o ofiarach wojny.

Dla wielu uczestników wydarzenie było symbolicznym gestem sprzeciwu wobec przemocy i obojętności.

Muzyk, który nie milczy

Peja od lat znany jest ze swojego zaangażowania społecznego i nie boi się zabierać głosu w trudnych sprawach. Udział w tej inicjatywie pokazuje, że dla artysty wartości takie jak empatia, szacunek i człowieczeństwo są równie ważne, jak muzyka.

Tego typu gesty ze strony znanych artystów zwiększają zasięg podobnych akcji i pomagają dotrzeć z przesłaniem do szerszego grona odbiorców.

 

