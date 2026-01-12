Paszporty POLITYKI 2025 rozdane. Poznaliśmy wszystkich laureatów prestiżowej nagrody

Foto: L. Zych / Polityka
Paszporty POLITYKI 2025 zostały oficjalnie wręczone. Podczas uroczystej gali w Studiu TVP im. Kory Olgi Sipowicz poznaliśmy laureatów jednej z najważniejszych nagród kulturalnych w Polsce. Była to 33. edycja wydarzenia, które honoruje twórców mających realny wpływ na rozwój polskiej kultury.
Tegoroczna gala odbyła się 10 stycznia 2026 roku i była transmitowana na antenie TVP. Paszporty przyznano w siedmiu głównych kategoriach, a także wręczono nagrodę Kreatora Kultury oraz Paszport Czytelników POLITYKI.
Laureaci Paszportów POLITYKI 2025 – pełna lista
FILM – Emi Buchwald
SCENA – Katarzyna Minkowska
KSIĄŻKA – Stanisław Łubieński
SZTUKI WIZUALNE – Ant Łakomsk
MUZYKA POWAŻNA – Aleksandra Słyż
MUZYKA POPULARNA – Sw@da x Niczos
KULTURA CYFROWA – Tomasz Kisielewicz (11 bit studios)
PASZPORT CZYTELNIKÓW POLITYKI – Yehuda Prokopowicz
KREATOR KULTURY – Tomasz Lipiński
Powrót gali Paszportów POLITYKI do TVP
Po dziesięciu latach przerwy gala Paszportów POLITYKI ponownie odbyła się w Telewizji Polskiej. Wydarzenie poprowadzili Gabi Drzewiecka oraz Bartek Chaciński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika POLITYKA. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Hoshii z Kubą Więckiem, a galę otworzył występ Darii ze Śląska.
Kreator Kultury 2025 – Tomasz Lipiński
Tytuł Kreatora Kultury otrzymał Tomasz Lipiński – muzyk, autor tekstów, lider zespołów Brygada Kryzys i Tilt. Nagrodę przyznano za wieloletni wpływ na polską muzykę alternatywną, punkową i nowofalową oraz za kształtowanie kolejnych pokoleń artystów.
Paszport Czytelników POLITYKI dla Yehudy Prokopowicza
Decyzją czytelniczek i czytelników tygodnika POLITYKA Paszport Czytelników 2025 trafił do Yehudy Prokopowicza, pianisty i uczestnika Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. To jedyna nagroda przyznawana w drodze otwartego głosowania.
Paszporty POLITYKI – najważniejsze nagrody kulturalne w Polsce
Paszporty POLITYKI przyznawane są od 1993 roku twórcom, którzy już zaznaczyli swoją obecność w kulturze, ale wciąż są na etapie dynamicznego rozwoju. Nagroda od lat uchodzi za jedno z najbardziej prestiżowych i opiniotwórczych wyróżnień kulturalnych w kraju.