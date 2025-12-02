CGM

Paszporty Polityki 2025: ogłoszono kolejne nominacje. Sztuki Wizualne i Muzyka Popularna z nowymi kandydatami

11 stycznia 2026 roku odbędzie się 33. edycja jednych z najważniejszych nagród kulturalnych w kraju

Paszporty Polityki 2025: ogłoszono kolejne nominacje. Sztuki Wizualne i Muzyka Popularna z nowymi kandydatami

Foto: Leszek Zych /Polityka

Już 11 stycznia 2026 roku odbędzie się 33. edycja jednych z najważniejszych nagród kulturalnych w kraju — Paszportów Polityki. Gala, która od trzech dekad wyróżnia najciekawsze indywidualności młodej polskiej kultury, ponownie skupi uwagę całego środowiska artystycznego. Jury konkursu ujawniło właśnie nominacje w dwóch kolejnych kategoriach: Sztuki Wizualne oraz Muzyka Popularna.

Nominacje w kategorii Sztuki Wizualne

Wśród tegorocznych kandydatów do Paszportu Polityki w dziedzinie sztuk wizualnych znaleźli się twórcy o mocno zróżnicowanych postawach artystycznych, jednak łączą ich odwaga i wyraźny autorski język:

  • Agata Ingarden – rzeźbiarka, której prace często przekraczają granice medium, eksplorując materię, technologię i zmysłowość materiałów.

  • Ant Łakomsk – malarka o wyrazistym stylu, budująca obrazy na pograniczu abstrakcji i figuracji.

  • Patryk Różycki – malarz i pisarz, autor podcastu, twórca konsekwentnie rozwijający własny świat narracji wizualnych i literackich.

Nominacje w kategorii Muzyka Popularna

W muzyce popularnej doceniono artystów, którzy wyraźnie poszerzają granice gatunku i wprowadzają do polskiej sceny nowe brzmienia:

  • Marcel Baliński – kompozytor, pianista i animator kultury, wyróżniony za projekt „Współgłosy”, otwierający dialog między różnymi środowiskami muzycznymi.

  • Sw@da i Niczos – duet, którego album „INDAWOODS” zdobył szerokie uznanie dzięki oryginalnemu połączeniu elektroniki, muzyki alternatywnej i wątków etnicznych.

  • WaluśKraksaKryzys – jeden z najbardziej charakterystycznych głosów młodej sceny gitarowej; nominowany za płytę „Tematy i wariacje”.

Kolejne ogłoszenia już wkrótce

Paszporty Polityki przyznawane są w siedmiu głównych kategoriach. Pod koniec listopada poznaliśmy już kandydatów w dziedzinach Film i Scena, gdzie nominowani zostali:

  • Film: Kordian Kądziela, Eryk Kulm, Emi Buchwald.

  • Scena: Mikita Iłyńczyk, Katarzyna Minkowska, Ramona Nagabczyńska.

9 grudnia ujawione zostaną jeszcze nominacje w trzech pozostałych kategoriach: Muzyka Poważna, Kultura Cyfrowa oraz Książka.

Tradycja sięgająca ponad trzech dekad

Paszporty Polityki powstały w 1993 roku z inicjatywy krytyka Zdzisława Pietrasika. Od samego początku ich misją było wspieranie utalentowanych, często dopiero wchodzących na szeroką scenę artystów, którzy wnoszą do polskiej kultury świeżość, odwagę i kreatywność.

Od 23 lat przyznawana jest również nagroda Kreatora Kultury, trafiająca do osób lub instytucji mających trwały wpływ na rozwój polskiej kultury i jej międzynarodową obecność. Trzeci raz uhonorowany zostanie także laureat Paszportu Czytelników, wybrany w głosowaniu publiczności.

Gala w Telewizji Polskiej

Uroczyste wręczenie Paszportów Polityki 2025 odbędzie się 11 stycznia 2026 roku o godz. 20:00 w studiu Telewizji Polskiej i będzie transmitowane na antenie TVP2. To powrót ceremonii do TVP po dziesięcioletniej przerwie.

Wydarzenie będzie można również śledzić w mediach społecznościowych — na profilu Tygodnika Polityka na Facebooku oraz na kanale Polityka.pl na YouTube.

