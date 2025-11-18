Otsochodzi, Lohleq i Atutowy razem na scenie – finał kampanii „Ekipa Na Życie” w Warszawie

Wielki finał kampanii „Ekipa Na Życie” już 22 listopada

Po premierze singla i teledysku „NAWETT JAK” nadchodzi wielki finał kampanii „Ekipa Na Życie”. Już 22 listopada przy Mińskiej 65 w Warszawie na scenie pojawią się ambasadorzy tegorocznej edycji: Otsochodzi, Lohleq i Atutowy. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć ich razem i przekonać się, że razem można więcej.

Muzyka, ludzie i wspólne przeżycia

Wydarzenie skupi się na muzyce, ludziach i chwilach, które najlepiej przeżywa się wspólnie. Pokazuje, że siła tkwi w ekipie – niezależnie od tego, czy tworzysz projekty graficzne, beat, czy po prostu dobry klimat.

W programie przewidziano:

Koncert Młodego Jana

Warm-up Lohleqa

Panel z Atutowym , który opowie o kulisach współpracy nad brzmieniami

Prezentację behind the scenes teledysku „NAWETT JAK” w rozmowie z reżyserem Maciejem Adamczakiem

Na miejscu pojawi się również Szopeen, artysta i ambasador poprzedniej edycji, odpowiedzialny w tym roku za oprawę artystyczną teaserowej akcji na warszawskim Tarchominie. Podczas wydarzenia będzie można obejrzeć jego dioramy i zrobić sobie tatuaż z autorskiego wzoru.

Dodatkowe atrakcje dla uczestników

Pierwsi uczestnicy będą mogli zdobyć customowe T-shirty, przygotowane specjalnie na ten wieczór. Po koncercie odbędzie się również After Party, które dopełni wyjątkowy klimat spotkania.

Bilety i szczegóły wydarzenia

Bilety są dostępne na ebilet.pl. „Ekipa Na Życie” udowadnia, że najlepsze momenty są wtedy, kiedy przeżywamy je razem. 22 listopada przy Mińskiej 65 w Warszawie każdy będzie miał szansę wziąć udział w wydarzeniu pełnym muzyki, emocji i niezapomnianych chwil.