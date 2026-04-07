Organizator Wireless Festival przerywa milczenie: „To, co Ye powiedział na temat Żydów i Hitlera, jest tak samo odrażające dla mnie, jak i dla społeczności żydowskiej”

Zapowiedziany występ Kanye Westa jako headlinera londyńskiego Wireless Festival wzbudził spore kontrowersje. W związku z tym wiele firm wycofało swoje wsparcie, a publiczna krytyka nie ustaje. W odpowiedzi, Melvin Benn, dyrektor zarządzający Festival Republic, zabrał głos i wyjaśnił stanowisko festiwalu.
Kontrowersyjna Przeszłość Kanye Westa
Kanye West, znany również jako Ye, spotkał się z falą krytyki z powodu wcześniejszych antysemickich wypowiedzi i kontrowersyjnych zachowań. Te wydarzenia kosztowały go współprace sponsorskie i wywołały publiczne oburzenie. Wiele osób zastanawiało się, czy powinien być dopuszczony do headlinowania dużego festiwalu muzycznego, zwłaszcza o rodzinnej i otwartej publiczności.
Oświadczenie Organizatora Festiwalu
Melvin Benn podkreślił, że Kanye West ma prawo legalnie wjechać do Wielkiej Brytanii i wystąpić.
„To, co Ye powiedział w przeszłości na temat Żydów i Hitlera, jest tak samo odrażające dla mnie, jak i dla społeczności żydowskiej” – stwierdził Benn.
Dodał również:
„Muzyka Ye jest odtwarzana w stacjach radiowych w naszym kraju. Jest dostępna w streamingu i do pobrania w naszym kraju bez komentarzy czy wrogości, a on ma prawo legalnie przyjechać do kraju i wystąpić.”
Benn zaznaczył, że występy Kanye Westa będą koncentrować się wyłącznie na muzyce, a nie na politycznych czy kontrowersyjnych poglądach.
„Nie dajemy mu platformy do wygłaszania opinii jakiegokolwiek rodzaju, tylko do wykonywania piosenek, które są obecnie odtwarzane w naszych stacjach radiowych, platformach streamingowych i słuchane przez miliony ludzi” – wyjaśnił.
Apel o Refleksję i Wyrozumiałość
Benn zachęcał społeczeństwo do refleksji i rozważenia wyrozumiałości wobec Ye.
„Jestem głęboko zaangażowanym antyfaszystą i jestem nim przez całe moje dorosłe życie. Przez kilka miesięcy mieszkałem na kibucu w latach 70.” – powiedział, podkreślając swoje osobiste stanowisko przeciwko faszyzmowi. Dodał także, że wspiera zarówno państwo żydowskie, jak i Palestynę, podkreślając równowagę między działalnością festiwalową a własnym zaangażowaniem społecznym.