Organizator Wireless Festival przerywa milczenie: „To, co Ye powiedział na temat Żydów i Hitlera, jest tak samo odrażające dla mnie, jak i dla społeczności żydowskiej"

"Jestem głęboko zaangażowanym antyfaszystą" - mówi Melvin Benn.

Zapowiedziany występ Kanye Westa jako headlinera londyńskiego Wireless Festival wzbudził spore kontrowersje. W związku z tym wiele firm wycofało swoje wsparcie, a publiczna krytyka nie ustaje. W odpowiedzi, Melvin Benn, dyrektor zarządzający Festival Republic, zabrał głos i wyjaśnił stanowisko festiwalu.

Kontrowersyjna Przeszłość Kanye Westa

Kanye West, znany również jako Ye, spotkał się z falą krytyki z powodu wcześniejszych antysemickich wypowiedzi i kontrowersyjnych zachowań. Te wydarzenia kosztowały go współprace sponsorskie i wywołały publiczne oburzenie. Wiele osób zastanawiało się, czy powinien być dopuszczony do headlinowania dużego festiwalu muzycznego, zwłaszcza o rodzinnej i otwartej publiczności.

Oświadczenie Organizatora Festiwalu

Melvin Benn podkreślił, że Kanye West ma prawo legalnie wjechać do Wielkiej Brytanii i wystąpić.

„To, co Ye powiedział w przeszłości na temat Żydów i Hitlera, jest tak samo odrażające dla mnie, jak i dla społeczności żydowskiej” – stwierdził Benn.

Dodał również:

„Muzyka Ye jest odtwarzana w stacjach radiowych w naszym kraju. Jest dostępna w streamingu i do pobrania w naszym kraju bez komentarzy czy wrogości, a on ma prawo legalnie przyjechać do kraju i wystąpić.”

Benn zaznaczył, że występy Kanye Westa będą koncentrować się wyłącznie na muzyce, a nie na politycznych czy kontrowersyjnych poglądach.

„Nie dajemy mu platformy do wygłaszania opinii jakiegokolwiek rodzaju, tylko do wykonywania piosenek, które są obecnie odtwarzane w naszych stacjach radiowych, platformach streamingowych i słuchane przez miliony ludzi” – wyjaśnił.

 

Apel o Refleksję i Wyrozumiałość

Benn zachęcał społeczeństwo do refleksji i rozważenia wyrozumiałości wobec Ye.

„Jestem głęboko zaangażowanym antyfaszystą i jestem nim przez całe moje dorosłe życie. Przez kilka miesięcy mieszkałem na kibucu w latach 70.” – powiedział, podkreślając swoje osobiste stanowisko przeciwko faszyzmowi. Dodał także, że wspiera zarówno państwo żydowskie, jak i Palestynę, podkreślając równowagę między działalnością festiwalową a własnym zaangażowaniem społecznym.

OWF_2023 zara larsson_piotr_tarasewicz_orange_stage_zara_larsson-15
NEWS

Zara Larsson broni Chappell Roan przed seksistowską krytyką

OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_KLIMAT_1-6
NEWS

Rapowa gwiazda z Polski dołącza do line-upu Openera

KanyeWestTaras2
NEWS

Kolejni sponsorzy wycofują się z Wireless Festival 2026 przez Kanye Westa

Michael Jackson press.
NEWS

Nowe zdjęcia Michaela Jacksona z dziećmi wywołują burzę

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

Kanye West zagrał własnie najbardziej spektakularne koncerty w karierze, ale Pepsi wycofuje się ze sponsorowania festiwalu, na którym ma być headlinerem

50 cent
NEWS

50 Cent komentuje decyzję Pepsi o rezygnacji ze sponsorowania Wireless Festival

MeekMill23
NEWS

Po beefie z Drakem Meek Millowi przepowiadano koniec kariery. Od tamtej pory raper zarobił 80 milionów dolarów

CGM
OKI_REKLAMACJA47_digicover_3000_3000__

OKI wydał EP-kę. Na niej numer z Machine Gun Kellym i diss na Kinny&#8 ...

Raper zaskakuje fanów

13 minut temu

CGM
OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_KLIMAT_1-6

Rapowa gwiazda z Polski dołącza do line-upu Openera

Fani polskiego rapu mają powód do radości

8 godzin temu

CGM
Malik 2026

Malik Montana o Skolimie: „Jest bardziej raperski niż większość ...

Skolim „bardziej G” niż polscy raperzy

9 godzin temu

CGM
Gucci Mane 2026 Ig

Fani obracają się przeciwko Gucci Mane’owi. Po aresztowaniu Pooh ...

Fani obracają się przeciwko ofierze

9 godzin temu

CGM
50 cent

50 Cent komentuje decyzję Pepsi o rezygnacji ze sponsorowania Wireless ...

Presja polityczna wobec Kanye Westa

9 godzin temu

CGM
tekashi

Tekashi podśmiewa się z Lil Durk i używa do tego numeru Drake’a

"Kto teraz się śmieje, a kto płacze?"

10 godzin temu