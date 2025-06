Open’er wzmacnia skład. Świetne wieści od Alter Artu

Foto: @piotr_tarasewicz

Open’er Festival 25 już za kilka tygodni. Do line-upu tegorocznej edycji dołączają: Girl In Red – jedna z najważniejszych postaci skandynawskiej alternatywy, Little Simz – współczesna ikona brytyjskiego hip-hopu, Trippie Redd – charyzmatyczny pionier nowoczesnego emo-rapu, Ravyn Lenae – autorka „Bird’s Eye”, jednego z najlepszych albumów R&B ubiegłego roku, Pezet – z pierwszym koncertem od ponad dwóch lat, Kaśka Sochacka – kluczowa artystka rodzimej sceny muzycznej, WizTheMc – muzyczny kameleon i autor hitu „Show Me Love”, Chivas – jedna z najbardziej obiecujących osobowości polskiego hip-hopu, a także Kukon & @atutowy z ich świetnym wspólnym projektem „PAUZA”.

Tegoroczna edycja Open’er Festival powered by Orange odbędzie się w dniach 2-5 lipca. Wśród dotychczas potwierdzonych artystów znaleźli się m.in. Linkin Park, Future, Muse, Massive Attack, Nine Inch Nails, Gracie Abrams, Doechii, Justice, Camila Cabello, FKA twigs, Tyla, St. Vincent, Caribou, Lola Young, Magdalena Bay, Jorja Smith, J Balvin, Schoolboy Q, Gigi Perez, Arca i wielu innych. Do zobaczenia w Gdyni / Kosakowie.

GIRL IN RED

Marie Ulven – a.k.a. girl in red, to jedna z najciekawszych skandynawskich artystek ostatnich lat. Już w 2018 roku, kiedy ukazał się singiel „i wanna be your girlfriend” jej talent przyciągnął uwagę fanów z całego świata. Rosnące zainteresowanie jej twórczością to zasługa przede wszystkim poetyki tekstów – czasem beznadziejnie romantycznych i boleśnie bezpośrednich, przeplatających się ze zniewalającymi aranżacjami, napisanymi i wyprodukowanymi przez samą artystkę. Jej znakiem rozpoznawczym jest intymne podejście do rocka i popu, które zostało zawarte na debiutanckim albumie „if i could make it go quiet” (2021) oraz ubiegłorocznej płycie „Im Doing It Again Baby!”. Girl in red na Tent Stage już 5 lipca.

LITTLE SIMZ

Little Simz, jedna z najbardziej fascynujących i wizjonerskich współczesnych brytyjskich artystek, słynie z nieustannego przełamywania muzycznych i kulturowych granic. Jej muzyka to osobista opowieść, dokumentująca historię, drogę i dojrzewanie, a przy tym rezonująca z doświadczeniami całego pokolenia. Album „Sometimes I Might Be Introvert” (2021), został uhonorowany prestiżową Mercury Prize, A W 2022 roku ukazała się płyta „NO THANK YOU”. Szósty album Little Simz, „Lotus”, promowany kawałkami „Flood” oraz „Free”, zapowiedziany został na 6 czerwca. A 4 lipca artystka wystąpi na Orange Main Stage, w miejsce Peso Plumy, który odwołał europejskie koncerty. Widzimy się na Open’erze.

TRIPPIE REDD

Trippie Redd łączy elementy cloud rapu, emo rapu, trapu, punku czy nawet metalu. Zainspirowany marzeniem zmarłego brata, zaczął tworzyć jeszcze jako nastolatek, szybko zdobywając popularność w internecie. Jego debiutancki mixtape “A Love Letter to You” ukazał się w 2017 roku, trafiając do pierwszej setki Billboardu, a większość kolejnych wydawnictw, w tym m.in. “Life’s a Trip” (2018), “!” (2019), “Pegasus” (2020) i “MANSION MUSIK” (2023), uplasowały się Top 5 sprzedaży w USA. W ubiegłym roku ukazała się EP-ka “genre: sadboy”, nagrana wspólnie z Machinę Gun Kelly. A już 4 lipca wystąpi na Openerze. Wpadajcie na Tent Stage.

RAVYN LENAE

Ravyn Lenae rozpoczęła swoją artystyczną podróż w drugiej połowie ostatniej dekady, eksplorując dynamiczne spektrum brzmień — od house’u po synth-funk. Jej EP-ka „Crush” (2018 roku, z przełomowym singlem „Sticky”, była ważnym punktem zwrotnym w jej karierze. W 2022 roku wydała swój debiutancki album „HYPNOS”, za produkcję którego odpowiadali m.in. Steve Lacy, Monte Booker i Kaytranada. Jej drugi album „Bird’s Eye”, zawierający przebój „Love Me Not”, ukazał się w sierpniu 2024 roku. Płyta zdobyła powszechne uznanie wśród takich mediów jak NPR, Pitchfork i Rolling Stone, a Billboard umieścił go wśród 10 najlepszych albumów R&B roku. Ravyn Lenae na Alter Stage już 3 lipca.

PEZET

Pezet to jedna z najważniejszych postaci polskiego hip-hopu ostatnich 20 lat. Karierę rozpoczynał pod koniec lat 90. w formacji Płomień 81, a od początku XXI wieku, czasem duecie z Noonem, albo Małolatem, ale przede wszystkim solo, buduje swoją legendę. A dzięki takim albumom jak „Muzyka Poważna” (2004), „Muzyka rozrywkowa” (2007) czy ostatnie dwa, „Muzyka współczesna” (2019) i „Muzyka komercyjna” (2022), które dotarły na szczyt sprzedaży w Polsce, jest dziś bezsprzecznie artystą ikonicznym. Pezet z pierwszym koncertem od 2,5 roku, właśnie na Open’erze! 2 lipca, Tent Stage.

KAŚKA SOCHACKA

Od czasu debiutanckiej EP-ki „Wiśnia”, przez pierwszy album „Ciche dni” i wydawnictwo „Ministory”, aż po drugi album „Ta druga”, Kaśka Sochacka przeszła wyjątkową artystyczną drogę. Jej wyrafinowany pop z dodatkiem miejskiego folku i muzyki alternatywnej uczynił ją jedną jedną z kluczowych postaci współczesnej polskiej sceny muzycznej, z kilkoma Fryderykami na koncie. Widzimy się 3 lipca na Tent Stage.

WIZTHEMC

WizTheMc to muzyczny kameleon i człowiek kilku światów. Sanele Sydow urodził się w RPA, wychował w Niemczech, a następnie przeniósł się Toronto, gdzie jego kariera nabrała rozpędu. Raper łączy w swojej twórczości szeroki wachlarz stylów i gatunków. Na wydawnictwach „Growing Teeth” (2020), „What About Now” czy „Where Silence Feels Good” (2022) równie mocno opierał się na chwytliwych partiach gitarowych i melodyjnym wokalu, co na rapowanych zwrotkach. Tegoroczny przebój „Show Me Love”, który doczekał się również wersji z gościnnym udziałem Tyli, stał się jego wielkim przełomem. Sprawdźcie go koniecznie 3 lipca na Alter Stage.

CHIVAS

Od czasu debiutanckiego „Nauczyłem się przeklinać” (2021) Chivas stał się jedną z najbardziej obiecujących nowych postaci na rodzimej scenie hip-hopowej. Jego drugi album „młody say10” ukazał się w 2022 roku i wspiął się na drugie miejsce OLiS. Dziś, z ponad milionem słuchaczy na Spotify i takimi przebojami jak „narcyz”, „anyżowe żelki”, „kupić jej gaz czy torebkę?” Chivas stał się postacią, o której z każdym nowym kawałkiem mówi się coraz głośniej. Złapcie go 2 lipca na Tent Stage.

KUKON & @ATUTOWY

Wychodząc z założenia, że dobre rzeczy bronią sią same, Kukon i @atutowy w żaden sposób nie zapowiadali premiery wspólnego albumu. “PAUZA” ukazała się w kwietniu Bez singlowej kampanii, teaserów czy storiesów – za to wspólnym wysiłkiem dwóch utalentowanych i wyrazistych twórców. Zarówno charyzmatyczny raper i tekściarz z Biłgoraja, jak też jeden z najbardziej wszechstronnych producentów muzycznych w Polsce, już kilkukrotnie przecinali się na kanwie muzycznej, ale jeszcze nigdy w takim natężeniu. A już 3 lipca na Alter Stage będziecie mogli usłyszeć efekty ich collabo na żywo.