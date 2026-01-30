Oliwka Brazil nagrała numer z 730 Huncho: „On wygląda tak jak problem, ale to nieistotne”

Oliwka Brazil nie zwalnia tempa i po raz kolejny udowadnia, że doskonale wyczuwa trendy. Jej najnowszy singiel „Problem”, nagrany we współpracy z 730 Huncho, to numer, który od pierwszych sekund przyciąga uwagę i zostaje w głowie na długo.

„Problem” – duet, który działa

Wspólny kawałek Oliwki Brazil i 730 Huncho to połączenie, które sprawdza się nie tylko muzycznie, ale też klimatycznie. Artyści tworzą spójną historię opartą na chemii, niedopowiedzeniach i emocjach, które doskonale oddają realia współczesnych relacji.

Hasło „On wygląda tak jak problem, ale to nieistotne” szybko zapada w pamięć i idealnie oddaje charakter utworu – lekko ironiczny, bezpośredni i mocno osadzony w popkulturowej codzienności.

Numer o randkowaniu i relacjach XXI wieku

„Problem” w trafny sposób opisuje dzisiejsze randkowanie, szybkie znajomości i relacje, w których emocje często wygrywają z rozsądkiem. To utwór, z którym łatwo się utożsamić – zarówno tekstowo, jak i brzmieniowo. Po jednym odsłuchu trudno się od niego uwolnić, a refren szybko zaczyna żyć własnym życiem.

Produkcja WIKTORA – nowoczesne brzmienie Oliwki Brazil

Za warstwę muzyczną odpowiada WIKTOR, główny producent Oliwki Brazil. Jego charakterystyczny, nowoczesny styl po raz kolejny idealnie podkreśla energię artystki i nadaje numerowi świeżości. To brzmienie, które doskonale wpisuje się w aktualne trendy, a jednocześnie pozostaje rozpoznawalne.