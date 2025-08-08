OLiS: klasyk na szczycie, dwie nowości na podium

fot. P. Tarasewicz
Nieco później niż zwykle, bo dopiero w piątek, ale najważniejsze, że ZPAV opublikował zestawienie najchętniej kupowanych płyt w Polsce. Otwiera je nowość, choć tylko w teorii. Album „Futurista” Pidżamy Porno ukazał się na długo przed powstaniem Olisu – w 1990 r. Teraz ten klasyczny album doczekał się winylowej wersji, której dobra sprzedaż pozwoliła wydawnictwu zawojować listę bestsellerów.
Na drugim miejscu w tym tygodniu debiutuje krążek „Sierpniowe” Julii Pietruchy i Miuosha, na najniższym stopniu podium mamy natomiast ostatni album Sobla. Nadal bardzo dobrze radzi sobie soundtrack z dostępnej na platformie Netflix animacji „K-popowe łowczynie demonów”.
Zobaczcie Top 10 bieżącego wydania Olisu:
1. Pidżama Porno – Futurista
2. Julia Pietrucha, Miuosh – Sierpniowe
3. Sobel – Napisz jak będziesz
4. KPop Demon Hunters Cast – KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film)
5. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT
6. sanah – Dwoje ludzieńków
7. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka – tylko haj. (ZORZA 2025)
8. Tyler, the Creator – DON’T TAP THE GLASS
9. Oki – ERA47
10. Quebonafide – ROMANTIC PSYCHO