OLiS: klasyk na szczycie, dwie nowości na podium

fot. P. Tarasewicz

Nieco później niż zwykle, bo dopiero w piątek, ale najważniejsze, że ZPAV opublikował zestawienie najchętniej kupowanych płyt w Polsce. Otwiera je nowość, choć tylko w teorii. Album „Futurista” Pidżamy Porno ukazał się na długo przed powstaniem Olisu – w 1990 r. Teraz ten klasyczny album doczekał się winylowej wersji, której dobra sprzedaż pozwoliła wydawnictwu zawojować listę bestsellerów.

Na drugim miejscu w tym tygodniu debiutuje krążek „Sierpniowe” Julii Pietruchy i Miuosha, na najniższym stopniu podium mamy natomiast ostatni album Sobla. Nadal bardzo dobrze radzi sobie soundtrack z dostępnej na platformie Netflix animacji „K-popowe łowczynie demonów”.

Zobaczcie Top 10 bieżącego wydania Olisu:

1. Pidżama Porno – Futurista

2. Julia Pietrucha, Miuosh – Sierpniowe

3. Sobel – Napisz jak będziesz

4. KPop Demon Hunters Cast – KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film)

5. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

6. sanah – Dwoje ludzieńków

7. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka – tylko haj. (ZORZA 2025)

8. Tyler, the Creator – DON’T TAP THE GLASS

9. Oki – ERA47

10. Quebonafide – ROMANTIC PSYCHO