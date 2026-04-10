Offset domaga się testów DNA w sprawie dziecka Cardi B ze Stefonem Diggsem. Nowe szczegóły z procesu rozwodowego

W mediach pojawiły się nowe informacje dotyczące głośnej sprawy rozwodowej pomiędzy Cardi B a Offsetem. Jak donosi TMZ, konflikt między byłymi partnerami ponownie eskalował, tym razem wokół kwestii ojcostwa jednego z dzieci raperki.

Według dokumentów sądowych uzyskanych przez TMZ, Offset miał wnioskować o wykonanie testu DNA, który miałby potwierdzić, czy jest biologicznym ojcem najmłodszego dziecka Cardi B.

Sąd częściowo odrzuca wniosek Offseta

Jak wynika z informacji zawartych w dokumentach z 25 lutego 2026 roku, sąd odrzucił część wniosków złożonych przez Offset dotyczących testów DNA. Jednocześnie jednak zaakceptowano inne żądanie związane z ustaleniem ojcostwa w odniesieniu do jednego z dzieci Cardi B.

W dokumentach nie ujawniono pełnych danych dzieci, jednak jedno z nich opisane jest jako „noworodek”, co wzbudziło dodatkowe spekulacje w mediach.

Zakaz komentarzy i dalsze napięcia

W ramach postępowania sądowego wprowadzono również zakaz publicznego komentowania sprawy przez obie strony. Oznacza to, że zarówno Offset, jak i Cardi B nie mogą wypowiadać się negatywnie o sobie w mediach społecznościowych ani w wywiadach.

Tło relacji Cardi B i Offseta

Cardi B złożyła pozew rozwodowy w 2024 roku, wnosząc o główną opiekę nad dziećmi. Para miała burzliwą relację – rozstali się już wcześniej w 2020 roku, jednak później się pogodzili.

Obecnie jednak wszystko wskazuje na to, że tym razem rozstanie może być ostateczne, szczególnie w świetle najnowszych napięć dotyczących dzieci i procesu sądowego.

Dzieci Cardi B i Offseta

Para ma trójkę dzieci: