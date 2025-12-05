CGM

O.S.T.R. zapowiada nowy album „404”. Osiem rzeczy, które wiemy o wydawnictwie 

Raper postawił na pełną samodzielność i konsekwentny koncept

2025.12.05

opublikował:

O.S.T.R. zapowiada nowy album „404”. Osiem rzeczy, które wiemy o wydawnictwie 

O.S.T.R. ujawnia szczegóły nadchodzącego albumu „404”. Płyta zapowiada się wyjątkowo – artysta postawił na pełną samodzielność i konsekwentny koncept. Oto osiem najważniejszych informacji o nowym wydawnictwie.

1. Brak gości na albumie

Na albumie „404” nie usłyszymy żadnych gościnnych występów. Całość materiału powstała wyłącznie w rękach O.S.T.R., co daje spójną wizję i unikalny styl całego projektu.

2. Sam O.S.T.R. odpowiada za produkcję

Wszystkie utwory na płycie zostały wyprodukowane przez samego O.S.T.R.. To dowód na jego wszechstronność i umiejętność łączenia rapu z różnorodnymi brzmieniami elektronicznymi i hip-hopowymi.

3. Single na literę „S”

Do tej pory poznaliśmy trzy single z albumu, wszystkie zaczynające się na literę „S”: SAM, SZKODA SŁÓW oraz START. Każdy z nich pokazuje inny wymiar twórczości rapera.

4. Inspiracja latami 80-tymi

Jak sam O.S.T.R. mówi:

„Chciałem uchwycić vibe lat 80-tych, czyli takiej muzyki, kiedy miałem 5-10 lat. To był czas dużego przeskoku technologicznego jeśli chodzi o syntezatory w muzyce, bardzo się tym zajarałem i postanowiłem zrobić album w takim stylu.”

5. Przedpremierowy odsłuch w nietypowej formie

Artysta zorganizował przedpremierowy odsłuch singla w… aucie, wożąc fanów po mieście i wspólnie słuchając nowej muzyki. To niecodzienny sposób na zbliżenie się do słuchaczy i budowanie emocji wokół albumu.

6. Limitowana 202 EP w preorderze

Do 12 grudnia w preorderze można zamawiać limitowaną EP 202, która nie trafi na serwisy streamingowe. Wydawnictwo będzie ekskluzywne dla fanów, chcących mieć unikalną pamiątkę.

7. Oprawa graficzna albumu

Za wizualną stronę całego projektu odpowiada agencja Connect the dots, kierowana przez Huberta Błaszczyka. Grafiki podkreślają charakter albumu i jego konceptualny wymiar.

8. Tracklista albumu „404” i limitowanej EP

404 CD:

  1. bootstrap

  2. START →

  3. PoW

  4. clock drift

  5. Liczby

  6. Overload

  7. Kontrol

  8. Wersja

  9. SAM

  10. Digital Klepto

  11. CHYBA…

  12. Bogaty

  13. SATOSHI

  14. AD Blocker

  15. deadlock

  16. SZKODA SŁÓW

  17. 404

  18. GPT (koniec trasy)

202 EP:

  1. runme:..

  2. 80’

  3. moment

  4. co dla nas

  5. restore

  6. Bolt

  7. kle kle

  8. OFF

Tagi


Popularne newsy

Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofują się z konkursu
NEWS

Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofują się z konkursu

Rap zdominował Spotify Wrapped 2025. Mata, Pezet i Sobel na szczycie zestawienia
NEWS

Rap zdominował Spotify Wrapped 2025. Mata, Pezet i Sobel na szczycie zestawienia

Prime Video ujawnia pierwsze zdjęcia z nowego serialu dokumentalnego o Dodzie
NEWS

Prime Video ujawnia pierwsze zdjęcia z nowego serialu dokumentalnego o Dodzie

Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc tropem rozumowania pisarki, sama musiała wcześniej „ukraść”
NEWS

Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc tropem rozumowania pisarki, sama musiała wcześniej „ukraść”

Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”
NEWS

Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”

Dziarma o swoim weselu: „Była kiełbasa, smalec, disco polo i bardzo wieśniackie oczepiny”
NEWS

Dziarma o swoim weselu: „Była kiełbasa, smalec, disco polo i bardzo wieśniackie oczepiny”

Young Leosia: „Czułam w tym roku pewną pustkę, wypalenie i ogólne zagubienie. Nie chciałam się z Wami tym dzielić”
NEWS

Young Leosia: „Czułam w tym roku pewną pustkę, wypalenie i ogólne zagubienie. Nie chciałam się z Wami tym dzielić”

Polecane

CGM
Jeśli chcecie zobaczyć coś nie do odzobaczenia i usłyszeć coś do nie do odsłyszenia, odpalcie świąteczną piosenkę Polsatu

Jeśli chcecie zobaczyć coś nie do odzobaczenia i usłyszeć coś do nie d ...

Juras, Krzysztof Ibisz, Patricia Kazadi, Katarzyna Cichopek i inni na jednym tracku

42 minuty temu

CGM
Flea powraca z solowym singlem „A Plea”

Flea powraca z solowym singlem „A Plea”

Singiel opowiada o podziałach społecznych i politycznych

2 godziny temu

CGM
Szefows klubu Lewicy broni Malika Montany

Szefows klubu Lewicy broni Malika Montany

Anna Maria Żukowska broni rapera przed krytyką

2 godziny temu

CGM
Kazik relacjonuje swój pobyt w szpitalu: „Taki widok czeka mnie przez najbliższe kilka dni”

Kazik relacjonuje swój pobyt w szpitalu: „Taki widok czeka mnie ...

Muyzk przebywa w szpitalu z powodu poważnych komplikacji po operacji

2 godziny temu

CGM
Mata i Sobel po raz drugi w karierze łączą siły w jednym numerze

Mata i Sobel po raz drugi w karierze łączą siły w jednym numerze

Mata i Sobel ponownie razem - „to nieprawda, że nie lubisz róż ;**”

2 godziny temu

CGM
Wojtek Mazolewski „Solo” – nowy album już dostępny

Wojtek Mazolewski „Solo” – nowy album już dostępny

Płyta ukazuje kontrabas w roli melodycznej, filmowej i głęboko ludzkiej,

2 godziny temu