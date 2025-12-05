O.S.T.R. zapowiada nowy album „404”. Osiem rzeczy, które wiemy o wydawnictwie 

O.S.T.R. ujawnia szczegóły nadchodzącego albumu „404”. Płyta zapowiada się wyjątkowo – artysta postawił na pełną samodzielność i konsekwentny koncept. Oto osiem najważniejszych informacji o nowym wydawnictwie.

1. Brak gości na albumie

Na albumie „404” nie usłyszymy żadnych gościnnych występów. Całość materiału powstała wyłącznie w rękach O.S.T.R., co daje spójną wizję i unikalny styl całego projektu.

2. Sam O.S.T.R. odpowiada za produkcję

Wszystkie utwory na płycie zostały wyprodukowane przez samego O.S.T.R.. To dowód na jego wszechstronność i umiejętność łączenia rapu z różnorodnymi brzmieniami elektronicznymi i hip-hopowymi.

3. Single na literę „S”

Do tej pory poznaliśmy trzy single z albumu, wszystkie zaczynające się na literę „S”: SAM, SZKODA SŁÓW oraz START. Każdy z nich pokazuje inny wymiar twórczości rapera.

4. Inspiracja latami 80-tymi

Jak sam O.S.T.R. mówi:

„Chciałem uchwycić vibe lat 80-tych, czyli takiej muzyki, kiedy miałem 5-10 lat. To był czas dużego przeskoku technologicznego jeśli chodzi o syntezatory w muzyce, bardzo się tym zajarałem i postanowiłem zrobić album w takim stylu.”

5. Przedpremierowy odsłuch w nietypowej formie

Artysta zorganizował przedpremierowy odsłuch singla w… aucie, wożąc fanów po mieście i wspólnie słuchając nowej muzyki. To niecodzienny sposób na zbliżenie się do słuchaczy i budowanie emocji wokół albumu.

6. Limitowana 202 EP w preorderze

Do 12 grudnia w preorderze można zamawiać limitowaną EP 202, która nie trafi na serwisy streamingowe. Wydawnictwo będzie ekskluzywne dla fanów, chcących mieć unikalną pamiątkę.

7. Oprawa graficzna albumu

Za wizualną stronę całego projektu odpowiada agencja Connect the dots, kierowana przez Huberta Błaszczyka. Grafiki podkreślają charakter albumu i jego konceptualny wymiar.

8. Tracklista albumu „404” i limitowanej EP

404 CD:

bootstrap START → PoW clock drift Liczby Overload Kontrol Wersja SAM Digital Klepto CHYBA… Bogaty SATOSHI AD Blocker deadlock SZKODA SŁÓW 404 GPT (koniec trasy)

202 EP: