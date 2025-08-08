Numer Raz powraca z emocjonalnym singlem „NA ZAWSZE”

Numer Raz ogłasza premierę swojego najnowszego singla „NA ZAWSZE”. To długo wyczekiwany powrót jednego z najbardziej charyzmatycznych artystów polskiej sceny hip-hopowej.

Teledysk z gościnnym udziałem Bartka Królika – premiera online o 17:00

Jeszcze dziś, o godzinie 17:00, odbędzie się premiera teledysku do utworu „NA ZAWSZE”. W produkcji gościnnie pojawia się Bartek Królik – ceniony wokalista, którego charyzma i głos wnoszą wyjątkową energię do piosenki. Wspólnie z Numer Razem tworzą pełen emocji i ekspresji duet, który trafia prosto w serce słuchacza.

Three50 i DJ Eprom – produkcja na najwyższym poziomie

Za brzmienie singla odpowiadają uznani producenci: Three50 oraz DJ Eprom. Ich współpraca z Numer Razem to gwarancja dopracowanego, nowoczesnego i profesjonalnego dźwięku. To utwór, który może trafić zarówno do fanów hip-hopu, jak i słuchaczy ceniących muzykę z przesłaniem i głębią.