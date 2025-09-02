Nocny Kochanek wydaje książkę kucharską

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Osobliwe poczucie Nocnego Kochanka przyniosło grupie masę fanów. Zespół odwdzięcza się za wsparcie kolejnymi płytami i trasami koncertowymi. Teraz jednak grupa zdecydowała się pójść dalej i zapowiedziała premierę… książki kucharskiej.

Pozycja trafi na rynek 29 września nakładem Wydawnictwa SQN. Tytuł można już zamówić w przedsprzedaży.

„Książka dla ludzi z dystansem, apetytem i znajomością przynajmniej trzech sposobów na otwieranie piwa bez otwieracza”

„W tej książce nie znajdziecie diet, kalorii ani tofu. Będzie za to parówa Docenta, kocioł diabła, bukkake udon, pierogi dla Andrzeli i drongal z korzeniem z Afryki.

Mieliście kiedyś gastrofazę po koncercie? Zastanawialiście się, jak zakisić ogóra? Albo dlaczego wędzony łosoś lepiej smakuje z cudzesami? Ta książka kucharska jest dla Was.

To kulinarny hołd dla wszystkiego, co tłuste, chrupiące, soczyste i podlane wódą.

Wszystko podane w klimacie hewi metalu i rubasznego humoru, który zna każdy fan Nocnego Kochanka.

Książka dla ludzi z dystansem, apetytem i znajomością przynajmniej trzech sposobów na otwieranie piwa bez otwieracza” – czytamy na stronie z preorderem.

Autorem pozycji zatytułowanej „Nocny Kochanek. To jest książka kucharska” jest Rafał Suchożebrski.