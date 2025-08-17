Nipsey Hussle uhonorowany. Stacja metra w Los Angeles otrzyma jego imię

fot. mat. pras.

Legenda hip-hopu Nipsey Hussle zostanie upamiętniona w wyjątkowy sposób. Z okazji jego 40. urodzin, Los Angeles Metro ogłosiło, że stacja Hyde Park do końca sierpnia będzie nosić jego imię.

Nipsey Hussle i jego wkład w rozwój Los Angeles

Raper, który dorastał w południowym Los Angeles, był mocno zaangażowany w rewitalizację okolicy znajdującej się w pobliżu stacji metra. To właśnie ta działalność sprawiła, że miasto postanowiło uczcić jego dziedzictwo w przestrzeni publicznej.

Specjalne karty TAP z wizerunkiem Nipsey’a

Oprócz zmiany nazwy stacji, w całym mieście dostępne będą także specjalne karty TAP z podobizną Nipsey’a. Do sprzedaży trafi aż 12 000 sztuk, które szybko mogą stać się kolekcjonerskim rarytasem dla fanów.

Nowy pośmiertny album Nipsey Hussle

To nie koniec nowości związanych z raperem. Jego brat Blacc Sam ujawnił, że latem ukaże się pośmiertny album nagrany wspólnie z Bino Rideaux. Projekt powstał jeszcze przed tragiczną śmiercią Nipsey’a w 2019 roku i w 80% był gotowy. Resztę materiału dopracował zespół artysty.

– „Jeśli Hussle nie nagrał wersów ani nie zatwierdził projektu, nie wydajemy go. Ten album z Bino powstał jeszcze za jego życia i teraz jest gotowy. Brzmi niesamowicie i wyjdzie tego lata” – powiedział Blacc Sam w wywiadzie dla Power 106.

The Marathon Brand rośnie w siłę

Dziedzictwo Nipsey’a rozwijane jest również poprzez jego markę The Marathon Brand. W marcu w Los Angeles otwarto restaurację z smash burgerami, której wnętrze zdobią zdjęcia rapera. To kolejny krok w rozwoju lifestyle’owego imperium, które Nipsey zapoczątkował mixtapem The Marathon w 2010 roku.