Niespodziewany lider Olisu

fot. P. Tarasewicz

Zdążyliśmy się odzwyczaić od tego, że wznowienia klasycznych wydawnictw są w stanie zdetronizować premiery w zestawieniach najchętniej kupowanych płyt. Z drugiej strony trudno się dziwić, że liderem bieżącego wydania Olisu jest reedycja „Pink Floyd at Pompeii”. Nie dość, że rzadko dostajemy reedycje tak ważnych i kultowych wydawnictw, to jeszcze materiał pierwszy raz pojawił się na winylu.

Debiut „Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” na szczycie listy na pewno ułatwił także brak istotnych polskich premier. Trudno się dziwić, zestawienie obejmuje okres 2-8 maja, a majówka nie jest najlepszym czasem na wydawanie nowych płyt na rodzimym rynku. Stąd też klasyk Pink Floyd jest jedyną nowością w czołówce.

Oto bieżące zestawienie sprzedaży:

1. Pink Floyd – Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII

2. Sobel – NAPISZ JAK BĘDZIESZ

3. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

4. Kaśka Sochacka – Ta druga

5. Lady Gaga – MAYHEM

6. Żabson – HOLLYWOOD SMILE

7. Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

8. Otsochodzi – TTHE GRIND

9. Ghost – Skeleta

10. bambi – TRAP OR DIE