Nie mogło być inaczej. Po szybkim soldoucie WWO ogłosili dodatkowy koncert na Torwarze

Foto: W. Koziara

Po niemal dwóch dekadach przerwy legendarny warszawski skład WWO ogłosił wyjątkowy powrót na scenę. Artyści wystąpią w ramach specjalnego projektu WWOFF, który będzie symbolicznym zakończeniem historii zespołu. Pierwszy koncert zaplanowany na 28 listopada 2026 roku w hali COS Torwar wyprzedał się w zaledwie kilka godzin.

Ogromne zainteresowanie fanów sprawiło, że ogłoszono dodatkową datę koncertu – 27 listopada 2026 roku. Na scenie pojawią się ponownie Sokół, Jędker oraz DJ Deszczu Strugi, czyli pełny skład zespołu. Sprzedaż biletów na drugi koncert rusza 12 marca o godzinie 12:00.

Dodatkowy koncert WWO w Warszawie

Informację o drugiej dacie koncertu przekazał fanom Sokół w mediach społecznościowych. Jak napisał na Instagramie:

„Za mali na Narodowy, ale za duzi na Torwar. Żeby Was zmieścić odpalamy drugą datę. Jutro o 12:00 start sprzedaży biletów. Dzięki, że jesteście!”

Tak ogromne zainteresowanie wydarzeniem pokazuje, jak wielki wpływ miała twórczość WWO na polską scenę hip-hopową i kolejne pokolenia słuchaczy.

WWOFF – wyjątkowy projekt i finał historii zespołu

Projekt WWOFF nie jest klasyczną reaktywacją zespołu. Artyści podkreślają, że będzie to świadomie zaplanowane zakończenie scenicznej działalności WWO.

Koncerty na Torwarze mają odbyć się w wyjątkowej formule 360°, z centralnie ustawioną sceną i publicznością otaczającą artystów ze wszystkich stron. Dzięki temu wydarzenie ma mieć bardziej widowiskowy i immersyjny charakter.

Dla fanów będzie to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć pełny skład WWO na żywo, co nie zdarzyło się od prawie 20 lat.

Koncert jako podróż przez historię WWO

Podczas koncertów WWOFF publiczność będzie mogła usłyszeć największe utwory zespołu oraz przekrojowy materiał z całej dyskografii. W repertuarze znajdą się m.in. kawałki z albumów:

Masz i pomyśl (2000)

We własnej osobie (2002)

Witam was w rzeczywistości (2005)

Życie na kredycie (2005)

Podczas wydarzenia nie zabraknie również największych hitów, które stały się hymnami polskiego rapu, takich jak:

Każdy ponad każdym

Jeszcze będzie czas

Damy radę

Nie bój się zmiany na lepsze

Organizatorzy zapowiadają również gości specjalnych, którzy współtworzyli historię zespołu i polskiej sceny hip-hopowej.

Jak powstał projekt WWOFF?

Na początku marca na oficjalnych profilach WWO zaczęły pojawiać się krótkie, tajemnicze materiały wideo. Minimalistyczne zapowiedzi zawierały liczne nawiązania do dawnych teledysków i historii zespołu.

Fani szybko zaczęli spekulować o możliwym powrocie legendy polskiego rapu. Kilka dni później potwierdzono, że była to zapowiedź projektu WWOFF – wyjątkowego wydarzenia zamykającego historię zespołu.

Sama nazwa projektu symbolicznie nawiązuje do „wyłączenia” – końca jednej z najważniejszych historii w polskim hip-hopie.

Historia i znaczenie WWO dla polskiego hip-hopu

Zespół WWO powstał w 1999 roku w Warszawie z inicjatywy Sokół i Jędker, którzy wcześniej działali w kolektywie ZIP Skład. Do duetu dołączył DJ DJ Deszczu Strugi.

W ciągu kilku lat działalności grupa wydała cztery albumy studyjne, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój polskiego rapu na początku lat 2000. Ich twórczość wyróżniała się autentycznymi tekstami, miejskim klimatem i szczerym opisem rzeczywistości.

Choć artyści przez lata pojawiali się wspólnie sporadycznie – m.in. podczas jubileuszowego koncertu Sokoła w 2022 roku – pełny koncert zespołu nie odbył się od prawie dwóch dekad.

Projekt WWOFF ma być więc symbolicznym zamknięciem ważnego rozdziału w historii polskiej muzyki.