Nicki Minaj nie przebiera w słowach. Staje w obronie Britney Spears i nazywa jej byłego „szmatą”

Kevin Federline, wkrótce wyda autobiograficzną książkę zatytułowaną „You Thought You Knew”.

2025.10.18

opublikował:

Nicki Minaj nie przebiera w słowach. Staje w obronie Britney Spears i nazywa jej byłego „szmatą”

Nicki Minaj staje w obronie Britney Spears po atakach Kevina Federline’a

Nicki Minaj publicznie wsparła Britney Spears po tym, jak jej były mąż Kevin Federline uderzył w piosenkarkę w swojej nowej książce. W emocjonalnym wpisie raperka nie przebierała w słowach, nazywając Federline’a „szmatą”. Jej reakcja wywołała duże poruszenie wśród fanów obu artystek.

Kevin Federline atakuje Britney Spears w książce „You Thought You Knew”

Były mąż Britney Spears, Kevin Federline, wkrótce wyda autobiograficzną książkę zatytułowaną „You Thought You Knew”. W publikacji opisuje szczegóły swojego związku z gwiazdą popu, przedstawiając ją w negatywnym świetle. Federline zarzuca Spears m.in. kontakt z Justinem Timberlakiem tuż przed ślubem, całowanie się z tancerką w Amsterdamie oraz zażywanie narkotyków podczas karmienia piersią.

Trudne małżeństwo Britney Spears i Kevina Federline’a

Britney Spears i Kevin Federline poznali się w czasie, gdy artystka znajdowała się u szczytu kariery. Ich romans szybko przerodził się w małżeństwo – para wzięła sekretny ślub i doczekała się dwóch synów. Niestety, związek nie przetrwał próby czasu. Po trzech latach para rozstała się, a rozpad małżeństwa był szeroko komentowany w mediach.

Nicki Minaj broni Britney Spears i atakuje byłego męża

Po ujawnieniu fragmentów książki Britney Spears opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym oskarżyła Federline’a o manipulacje i emocjonalne nadużycia. Wkrótce potem w jej obronie stanęła Nicki Minaj. W ostrych słowach zwróciła się do Federline’a, nazywając go „szmatą”. Choć wpis szybko zniknął z profilu raperki, internauci zdążyli go zacytować i udostępnić.

Wsparcie fanów i reakcje w sieci

Po wypowiedzi Nicki Minaj tysiące fanów Britney Spears wyraziło poparcie dla obu artystek. W komentarzach dominowały słowa wsparcia i solidarności wobec Spears, która od lat walczy o prywatność i dobre imię po burzliwych doświadczeniach życiowych.

