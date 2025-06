Nicki Minaj atakuje NFL w remiksie z Lil Waynem. Ostre słowa w kierunku Jaya-Z

fot. mat. pras.

Powrót po latach – Nicki Minaj i Lil Wayne znów razem

Po siedmiu latach przerwy Nicki Minaj i Lil Wayne połączyli siły w nowym remiksie utworu „Banned from NO” z albumu Tha Carter VI. Chociaż Minaj ostatecznie nie znalazła się na oficjalnej trackliście albumu, fani mogą cieszyć się ich wspólnym numerem, który już wzbudza ogromne emocje.

NBA, Shannon Sharpe i ostra krytyka NFL

W nowym wersie Nicki Minaj odnosi się do Finałów NBA i byłego gwiazdora NFL, obecnie kontrowersyjnego komentatora sportowego Shannona Sharpe’a:

„If I send a pic of Shannon you ain’t that Sharpe / Cause you still can’t spell Prague and that’s horrible.”

Minaj jednak nie poprzestaje na grach słownych – uderza też bezpośrednio w NFL, krytykując ich decyzję o pominięciu Lil Wayne’a podczas halftime show na Super Bowl, który w tym roku odbył się w jego rodzinnym mieście Nowy Orlean:

„NFL, fire some n-ggas and then call us.”

Atak na JAY-Z i jego współpracę z NFL

Nicki sugeruje, że za brakiem obecności Wayna podczas Super Bowl stoi JAY-Z, który od lat współpracuje z ligą NFL w ramach inicjatyw artystycznych. W remiksie i na swoich mediach społecznościowych, Minaj oskarżyła JAY-Z o działanie z pobudek osobistych:

„One n-gga took a knee. The other n-gga took the bag. He gon get you ‘n-ggers’ in line every fkng time.”

Dalej zarzuca mu hipokryzję i współpracę z politykami i policją:

„Got everything in the world. Still spiteful & evil. Disgusting.”

Nicki broni Lil Wayne’a i oskarża o celową blokadę

Według Minaj, decyzja NFL to wynik osobistej niechęci JAY-Z do niej samej, Drake’a oraz Birdmana, współzałożyciela Young Money:

„Your hatred for BIRDMAN, Drake & Nicki got you punishing Lil Wayne?!?!!!”

Lil Wayne o odrzuceniu: „To bolało”

Lil Wayne nie krył rozczarowania, mówiąc otwarcie o bólu, jaki wywołała decyzja NFL: