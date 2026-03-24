Niall Horan wraca do Polski. Wielka trasa „Dinner Party” i koncert w Krakowie

Jedno z największych wydarzeń popowych jesieni

2026.03.24

Niall Horan wraca do Polski. Wielka trasa „Dinner Party” i koncert w Krakowie

Jedna z największych gwiazd światowego popu, Niall Horan, ogłosił swoją nową trasę koncertową „Dinner Party” Live On Tour. W ramach europejskiej części tournée artysta odwiedzi także Polskę – koncert odbędzie się 3 listopada 2026 roku w TAURON Arena Kraków.

Nowy album „Dinner Party” już w czerwcu

Trasa promuje nadchodzący album „Dinner Party”, który ukaże się 5 czerwca 2026 roku nakładem Capitol Records oraz Universal Music Polska.

Wydawnictwo zapowiada już pierwszy singiel, który jest dostępny w sieci i daje przedsmak nowego kierunku muzycznego artysty.

Europejska trasa koncertowa

Tournée rozpocznie się 22 września w Utilita Arena Birmingham. Na trasie znalazły się największe hale koncertowe Europy, w tym:

  • The O2 Arena
  • 3Arena
  • Ziggo Dome
  • Accor Arena

oraz krakowska TAURON Arena, gdzie wystąpi przed polską publicznością.

Bilety – sprzedaż i przedsprzedaże

Sprzedaż biletów na koncert organizowany przez Live Nation została podzielona na kilka etapów:

  • Mastercard pre-sale: od 31 marca, godz. 10:00 do 2 kwietnia, godz. 9:00
  • Album pre-sale: 31 marca, godz. 10:00
  • Artist pre-sale (dla fanów zapisanych na stronie artysty): 1 kwietnia, godz. 10:00
  • Ticketmaster pre-sale: 1 kwietnia, godz. 10:00
  • Sprzedaż ogólna: 2 kwietnia, godz. 10:00

Dodatkowo posiadacze kart Mastercard Banku Pekao S.A. otrzymają dostęp do specjalnej puli biletów oraz najlepszych miejsc w ramach programu Priceless.

Jedno z największych wydarzeń popowych jesieni

Po sukcesach solowej kariery po odejściu z One Direction, Niall Horan wraca z nowym materiałem i ambitną trasą. Koncert w Krakowie zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce w 2026 roku.

