Niall Horan wraca do Polski. Wielka trasa „Dinner Party” i koncert w Krakowie

Jedna z największych gwiazd światowego popu, Niall Horan, ogłosił swoją nową trasę koncertową „Dinner Party” Live On Tour. W ramach europejskiej części tournée artysta odwiedzi także Polskę – koncert odbędzie się 3 listopada 2026 roku w TAURON Arena Kraków.
Nowy album „Dinner Party” już w czerwcu
Trasa promuje nadchodzący album „Dinner Party”, który ukaże się 5 czerwca 2026 roku nakładem Capitol Records oraz Universal Music Polska.
Wydawnictwo zapowiada już pierwszy singiel, który jest dostępny w sieci i daje przedsmak nowego kierunku muzycznego artysty.
Europejska trasa koncertowa
Tournée rozpocznie się 22 września w Utilita Arena Birmingham. Na trasie znalazły się największe hale koncertowe Europy, w tym:
- The O2 Arena
- 3Arena
- Ziggo Dome
- Accor Arena
oraz krakowska TAURON Arena, gdzie wystąpi przed polską publicznością.
Bilety – sprzedaż i przedsprzedaże
Sprzedaż biletów na koncert organizowany przez Live Nation została podzielona na kilka etapów:
- Mastercard pre-sale: od 31 marca, godz. 10:00 do 2 kwietnia, godz. 9:00
- Album pre-sale: 31 marca, godz. 10:00
- Artist pre-sale (dla fanów zapisanych na stronie artysty): 1 kwietnia, godz. 10:00
- Ticketmaster pre-sale: 1 kwietnia, godz. 10:00
- Sprzedaż ogólna: 2 kwietnia, godz. 10:00
Dodatkowo posiadacze kart Mastercard Banku Pekao S.A. otrzymają dostęp do specjalnej puli biletów oraz najlepszych miejsc w ramach programu Priceless.
Jedno z największych wydarzeń popowych jesieni
Po sukcesach solowej kariery po odejściu z One Direction, Niall Horan wraca z nowym materiałem i ambitną trasą. Koncert w Krakowie zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce w 2026 roku.