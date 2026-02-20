NEXT FEST wychodzi poza granice. Międzynarodowe ogłoszenie w Poznaniu

NEXT FEST Music Showcase & Conference po raz kolejny udowadnia, że jest jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce. Choć festiwal pozostaje świętem polskiej muzyki, coraz śmielej otwiera się na artystów z całego świata. Tegoroczna edycja przynosi międzynarodowe ogłoszenie, w ramach którego do Poznania przyjadą twórcy z Islandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Węgier, Kanady, Niemiec, Danii, Czech i Białorusi.

Nowe nazwiska dołączają do ponad 90 ogłoszonych już wykonawców, wśród których znaleźli się m.in. Vito Bambino, Peja Slums Attack, John Porter, Xxanaxx, Ewa Farna, Natalia Szroeder, Słoń, Bass Astral, Bonaventura czy Boron. Organizatorzy zapowiadają jednak, że to wciąż nie koniec niespodzianek.

Wielka Brytania i Islandia – od eksperymentu po popową finezję

Z Wielkiej Brytanii do Poznania przyjedzie trio Ebbb, które w 2025 roku zachwyciło publiczność jako support zespołu Shame w warszawskim klubie Niebo. Ich brzmienie to odważne połączenie harmonii inspirowanych twórczością Briana Wilsona z industrialną energią i elektroniką w duchu Death Grips.

Brytyjską reprezentację uzupełnią także Hayes & Y, synth-popowy duet Oslo Twins (znany ze wspólnych występów z The Last Dinner Party) oraz Rozsa – artystka łącząca harfę elektroniczną z jazzem i neo-r’n’b.

Z Islandii przyjedzie Virgin Orchestra, którego twórczość balansuje między dream popem, noise’em i surową, emocjonalną ekspresją charakterystyczną dla sceny z Reykjavíku.

Francja i Kanada – klubowa energia i filmowa wrażliwość

Francję reprezentować będą producenci i projekty taneczne: Airmow, tworzący immersyjne pejzaże dźwiękowe, Antilogic – DJ-ka filtrująca klubowe brzmienia przez polinezyjskie inspiracje, s8jfou – stawiający na absolutną wolność twórczą, oraz duet Jeannette & Maj, łączący garage house z soulem.

Z Kanady przyleci Ambre Ciel, artystka związana z Gondwana Records. Jej muzyka to subtelny alt-pop z minimalistycznymi odniesieniami do twórczości Steve’a Reicha i Philipa Glassa, budujący niemal filmową narrację.

Nowa energia Europy – Węgry, Dania, Czechy, Białoruś i Niemcy

Silną reprezentację wystawią Węgry dzięki wsparciu inicjatywy HOTS (Hungarian Oncoming Tunes). W Poznaniu zaprezentują się Jules War, Maluridé, Stone Sober oraz Acid Empire – projekt łączący industrial i rap-metal z brzmieniem thereminu.

Z Danii przyjedzie Tender Youth, z Czech – Midnight Swimmers, z Białorusi – Domsun, a z Niemiec – Dolphin Love, którego elektropopowe brzmienia wnoszą do programu sporą dawkę optymizmu.

Branżowe sojusze i showcase’y wytwórni

NEXT FEST to nie tylko koncerty, ale także przestrzeń spotkań branży muzycznej. W programie znalazły się showcase’y wytwórni Hi Vibe, Kayax, Niebieski Label i SZUM.

Wytwórnia Tematy zaprezentuje Clayknot, Najniższy Człowiek, sea saw i The Ferrules. Independent Digital przywiezie MANOID, MONGIRD, Oliwię Sochę i Xaviera. Peleton Records postawi na gitarową energię zespołów kresy, Zespół Sztylety, torschlusspanik i WE WATCH CLOUDS. Z kolei Next Music zaprezentuje GAYĘ, Karolinę Czarnecką oraz duet Mili Jack.

NEXT FEST Music Showcase & Conference w Poznaniu konsekwentnie buduje pozycję międzynarodowej platformy wymiany muzycznych trendów. Tegoroczna edycja pokazuje, że polska scena coraz mocniej dialoguje z Europą i światem, a Poznań na kilka dni stanie się jednym z najważniejszych punktów na mapie nowej muzyki.

Więcej informacji i bilety: www.nextfest.pl