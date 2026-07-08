Mystikal trafił do jednego z najsurowszych więzień w USA. Raper został przeniesiony do Angola Prison

Amerykański raper Mystikal, którego prawdziwe nazwisko brzmi Michael Tyler, został przeniesiony do Louisiana State Penitentiary, znanego powszechnie jako Angola Prison lub „Alcatraz Południa”.
Informację o przeniesieniu potwierdził Departament Bezpieczeństwa Publicznego i Więziennictwa stanu Luizjana.
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Raper przebywa pod ochroną
Ze względu na rozpoznawalność Mystikal został umieszczony w oddziale ochronnym. Jak przekazano, będzie przebywał w jednoosobowej celi, co ma zapewnić mu większe bezpieczeństwo podczas odbywania kary.
Takie rozwiązanie często stosowane jest wobec znanych osób osadzonych w zakładach karnych o zaostrzonym rygorze.
Wyrok po ugodzie z prokuraturą
Mystikal przez cztery lata przebywał w areszcie w Ascension Parish Jail, gdzie oczekiwał na zakończenie procesu.
Ostatecznie zawarł ugodę z prokuraturą, przyznając się do gwałtu trzeciego stopnia. Sąd skazał go na 20 lat pozbawienia wolności.
Angola Prison – jedno z najbardziej znanych więzień w Stanach Zjednoczonych
Louisiana State Penitentiary w Angola to największe więzienie o zaostrzonym rygorze w USA. Kompleks zajmuje około 18 tysięcy akrów i przebywa w nim ponad 5 tysięcy osadzonych.
Zakład karny powstał na terenie dawnej plantacji i od lat uchodzi za jedno z najbardziej wymagających miejsc odbywania kary w Stanach Zjednoczonych. W przeszłości więzienie było znane z wysokiego poziomu przemocy oraz surowych warunków życia.