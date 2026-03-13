CGM

Morrissey odwołał koncert w Walencji, bo się nie wyspał

„Brak snu” i „nieopisane piekło” w hotelu

2026.03.13

opublikował:

Morrissey odwołał koncert w Walencji, bo się nie wyspał

Foto:@piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Morrissey ponownie rozczarował fanów, odwołując koncert – tym razem w hiszpańskiej Walencji. Artysta miał wystąpić w hali Palau de les Arts Reina Sofía, jednak show ostatecznie się nie odbyło. Powodem – jak twierdzi sam wokalista – był całkowity brak snu po nocy spędzonej w hotelu.

Morrissey: „Nie było możliwe jakiekolwiek spanie”

Według informacji opublikowanych na stronie artysty, Morrissey dotarł do hotelu w Walencji po dwóch dniach podróży drogą lądową. Niestety, odpoczynek okazał się niemożliwy przez hałas dobiegający z zewnątrz.

W komunikacie napisano:

„Jakakolwiek forma snu lub odpoczynku przez całą noc była niemożliwa z powodu hałasu festiwalu / głośnego techno i śpiewów / komunikatów przez megafony”.

Muzyk dodał, że sytuacja doprowadziła go do stanu skrajnego wyczerpania:

„Pozostawiło mnie to w stanie katatonicznym”.

„Koncert stał się niemożliwy”

Na stronie artysty pojawiło się kilka komunikatów wyjaśniających sytuację. W jednym z nich podkreślono, że koncert w Walencji został:

„uniemożliwiony z powodu braku snu”.

Jednocześnie zaznaczono, że wydarzenie formalnie nie zostało odwołane, ale:

„okoliczności sprawiają, że koncert jest niemożliwy”.

„Nieopisane piekło” w hotelu

W kolejnym wpisie Morrissey jeszcze ostrzej skomentował noc spędzoną w Walencji, opisując hotel jako:

„nieopisane piekło”.

Dodał również, że dojście do siebie po tej nocy może potrwać bardzo długo:

„Odzyskanie sił zajmie mi rok. I wcale nie przesadzam”.

Kolejny odwołany koncert Morrisseya

To już siódmy koncert odwołany przez Morrisseya w tym roku. Artysta od dawna ma opinię muzyka, który często rezygnuje z występów – według statystyk nawet około 24% jego koncertów nie dochodzi do skutku.

Obecnie wokalista promuje swój najnowszy album Make-Up Is a Lie, z którym koncertuje w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Dla fanów oznacza to jedno – kupując bilety na koncert Morrisseya, trzeba liczyć się z ryzykiem, że występ może zostać odwołany w ostatniej chwili.

Tagi


Popularne newsy

Tribbs wyjechał do Londynu i od razu zaczał pracować z brytyjskimi gwiazdami. Jedną z nich jest Cher Lloyd
NEWS

Tribbs wyjechał do Londynu i od razu zaczał pracować z brytyjskimi gwiazdami. Jedną z nich jest Cher Lloyd

Nie mogło być inaczej. Po szybkim soldoucie WWO ogłosili dodatkowy koncert na Torwarze
NEWS

Nie mogło być inaczej. Po szybkim soldoucie WWO ogłosili dodatkowy koncert na Torwarze

Pussycat Dolls wystąpią w Warszawie. W roli supportu zagra legendarna raperka
NEWS

Pussycat Dolls wystąpią w Warszawie. W roli supportu zagra legendarna raperka

Doda tłumaczy za co szarpała się z Moniką Jarosińską: „Nergalowi nie staje po chemii i cię nie r*cha? Żeś taka nerwowa?”
NEWS

Doda tłumaczy za co szarpała się z Moniką Jarosińską: „Nergalowi nie staje po chemii i cię nie r*cha? Żeś taka nerwowa?”

bambi rozlicza się z rzeczywistością w bardzo osobistym kawałku: „W jeden dzień straciłam wszystkich i do dzisiaj się podnoszę”
NEWS

bambi rozlicza się z rzeczywistością w bardzo osobistym kawałku: „W jeden dzień straciłam wszystkich i do dzisiaj się podnoszę”

Jongmen z kawałkiem o swojej odsiadce w dubajskim więzieniu: „Nie mam nic do powiedzenia, pod celą pierwsza premiera”
NEWS

Jongmen z kawałkiem o swojej odsiadce w dubajskim więzieniu: „Nie mam nic do powiedzenia, pod celą pierwsza premiera”

Kim Kardashian i Kris Jenner odpowiadają na oskarżenia Raya J. „Nie planowałyśmy publikacji sekstaśmy”
NEWS

Kim Kardashian i Kris Jenner odpowiadają na oskarżenia Raya J. „Nie planowałyśmy publikacji sekstaśmy”

Polecane

CGM
Poznaliśmy pełny line-up koncertu „50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu”

Poznaliśmy pełny line-up koncertu „50 Przełomowych Utworów w His ...

Wielkie wydarzenie w Atlas Arenie

1 minuta temu

CGM
bambi pokazała teledysk do „LET IT B” – najbardziej osobistego utwór w jej karierze

bambi pokazała teledysk do „LET IT B” – najbardziej osobistego u ...

Teledysk nagrany w Paryżu

12 minut temu

CGM
Ray J oskarża Kim Kardashian i Kris Jenner o kłamstwo pod przysięgą

Ray J oskarża Kim Kardashian i Kris Jenner o kłamstwo pod przysięgą

Ray J odpowiada na zarzuty Kim i Kris

5 godzin temu

CGM
Spotify odnotowuje rosnącą popularność muzyki pop w językach innych niż angielski

Spotify odnotowuje rosnącą popularność muzyki pop w językach innych ni ...

Rosnące znaczenie muzyki międzynarodowej

5 godzin temu

CGM
Lola Young szczerze o walce z uzależnieniem i spotkaniach AA. „Co miałam zrobić – umrzeć?”

Lola Young szczerze o walce z uzależnieniem i spotkaniach AA. „Co miał ...

Dwumiesięczna terapia i spotkania dla anonimowych alkoholików

5 godzin temu

CGM
Eurowizja 2026: Izrael rozważa skargę na Szwecję po słowach reprezentantki tego kraju 

Eurowizja 2026: Izrael rozważa skargę na Szwecję po słowach reprezenta ...

Felicia zapowiedziała, że zrobi wszystko, aby izraelska reprezentacja nie wygrała konkursu

5 godzin temu