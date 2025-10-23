Molesta Ewenement i JWP połączą siły – to powrót legend polskiego rapu 

Foto: W. Koziara / Instagram

Dwa legendarne składy polskiego hip-hopu – Molesta Ewenement i JWP/JWP Crew – połączyły siły, by stworzyć wyjątkowy utwór zatytułowany „Szkoła Życia”. To zapowiedź nowego projektu Ero i Włodiego, czyli albumu „Reszty Nie Trzeba”, który ma być hołdem dla klasycznego, warszawskiego brzmienia.

„Szkoła Życia” spotkanie dwóch pokoleń warszawskiego rapu

Utwór „Szkoła Życia” to muzyczne połączenie dwóch ikon polskiej sceny – Molesty Ewenement, która na zawsze zmieniła oblicze rodzimego hip-hopu, oraz JWP, jednego z najważniejszych składów stołecznego undergroundu. Singiel ukaże się 31 października, a towarzyszyć mu będzie teledysk, który już teraz budzi ogromne emocje wśród fanów rapu.

Album „Reszty Nie Trzeba” – powrót do korzeni

Nad produkcją krążka Ero i Włodiego czuwają tacy artyści jak Szczur JWP, O.S.T.R., Tomek Bent i Amatowsky. Album „Reszty Nie Trzeba” ma oddać ducha klasycznego, szczerego rapu, z którego Warszawa zawsze była znana. Ero i Włodi zapowiadają, że projekt będzie pełen autentycznych historii i emocji, które ukształtowały pokolenia słuchaczy.