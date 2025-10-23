Szukaj
CGM

Molesta Ewenement i JWP połączą siły – to powrót legend polskiego rapu 

„Szkoła Życia”  spotkanie dwóch pokoleń warszawskiego rapu

2025.10.23

opublikował:

Molesta Ewenement i JWP połączą siły – to powrót legend polskiego rapu 

Foto: W. Koziara / Instagram

Dwa legendarne składy polskiego hip-hopu – Molesta Ewenement i JWP/JWP Crew – połączyły siły, by stworzyć wyjątkowy utwór zatytułowany „Szkoła Życia”. To zapowiedź nowego projektu Ero i Włodiego, czyli albumu „Reszty Nie Trzeba”, który ma być hołdem dla klasycznego, warszawskiego brzmienia.

„Szkoła Życia”  spotkanie dwóch pokoleń warszawskiego rapu

Utwór „Szkoła Życia” to muzyczne połączenie dwóch ikon polskiej sceny – Molesty Ewenement, która na zawsze zmieniła oblicze rodzimego hip-hopu, oraz JWP, jednego z najważniejszych składów stołecznego undergroundu. Singiel ukaże się 31 października, a towarzyszyć mu będzie teledysk, który już teraz budzi ogromne emocje wśród fanów rapu.

Album „Reszty Nie Trzeba” – powrót do korzeni

Nad produkcją krążka Ero i Włodiego czuwają tacy artyści jak Szczur JWP, O.S.T.R., Tomek Bent i Amatowsky. Album „Reszty Nie Trzeba” ma oddać ducha klasycznego, szczerego rapu, z którego Warszawa zawsze była znana. Ero i Włodi zapowiadają, że projekt będzie pełen autentycznych historii i emocji, które ukształtowały pokolenia słuchaczy.

Tagi


Popularne newsy

Popek o imprezach w Domu Poselskim: Jest trochę jak na imprezach u P. Diddy’ego
NEWS

Popek o imprezach w Domu Poselskim: Jest trochę jak na imprezach u P. Diddy’ego

Popek szokuje u Wojewódzkiego: „Wydałem 17 milionów na kokainę”
NEWS

Popek szokuje u Wojewódzkiego: „Wydałem 17 milionów na kokainę”

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze
NEWS

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze

Koniec Pokahontaz – Rahim i Fokus żegnają się z nazwą po ponad 20 latach
NEWS

Koniec Pokahontaz – Rahim i Fokus żegnają się z nazwą po ponad 20 latach

Peja spotkał się z Prezydentem Karolem Naworckim
NEWS

Peja spotkał się z Prezydentem Karolem Naworckim

Arab wyjaśnia Jacka Murańskiego: „Będziesz się musiał do tego ustosunkować”
NEWS

Arab wyjaśnia Jacka Murańskiego: „Będziesz się musiał do tego ustosunkować”

Zapiekankowy biznes Kukona – jak naprawdę wygląda gastronomia od kuchni?
NEWS

Zapiekankowy biznes Kukona – jak naprawdę wygląda gastronomia od kuchni?

Polecane

CGM
Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie p ...

Muzyk stanął w obronie kobiety szarpanej przez pijanego mężczyznę

27 minut temu

CGM
KęKę wrócił do swojej szkoły w Radomiu z okazji jubileuszu 50-lecia

KęKę wrócił do swojej szkoły w Radomiu z okazji jubileuszu 50-lecia

Spotkanie z uczniami i nauczycielami

37 minut temu

CGM
Jeden z więźniów prawie podciął gardło Diddy’emu. Przyjaciel rapera ujawnia szczegóły 

Jeden z więźniów prawie podciął gardło Diddy’emu. Przyjaciel rap ...

Więzienie nie jest bezpieczne dla osób skazanych w sprawach związanych z przestępstwami seksualnymi

51 minut temu

CGM
Lexy Chaplin o Halloween: „To kult szatana”

Lexy Chaplin o Halloween: „To kult szatana”

Śpiewająca influencerka dołączyła do grona celebrytów krytykujących obchodzenie Halloween

57 minut temu

CGM
Wściekła Doda zrugała gości eventu, którzy zakłócali jej wywiad: „Ja pie*dolę, człowieku, co ty robisz?!”

Wściekła Doda zrugała gości eventu, którzy zakłócali jej wywiad: &#822 ...

"Ja naprawdę pracuję nad swoim temperamentem"

1 godzinę temu

CGM
Gosia Andrzejewicz tłumaczy się z zarabiania na filmikach z życzeniami.”Zawód artysty nie daje kokosów”

Gosia Andrzejewicz tłumaczy się z zarabiania na filmikach z życzeniami ...

Piosenkarka podkreśliła, że wciąż robi to, co kocha, i nie wyobraża sobie życia bez muzyki.

1 godzinę temu