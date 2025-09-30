Szukaj
CGM

Mo Chara z Kneecap rozważa pozew przeciwko brytyjskiemu państwu. Muzyk został oskarżony o terroryzm

Sprawa rapera uznana za „nieważną”

2025.09.30

opublikował:

Mo Chara z Kneecap rozważa pozew przeciwko brytyjskiemu państwu. Muzyk został oskarżony o terroryzm

Liam Óg Ó hAnnaidh, znany jako Mo Chara z zespołu Kneecap, może podjąć kroki prawne przeciwko brytyjskiemu państwu po tym, jak jego zarzuty o „terroryzm” zostały odrzucone. Sprawa, dotycząca rzekomego wywieszenia flagi Hezbollahu podczas koncertu w Londynie i okrzyków poparcia dla Hamasu i Hezbollahu, została 26 września unieważniona na etapie proceduralnym. Sędzia główny uznał akt oskarżenia za „bezprawny” i „nieważny”.

Mo Chara: „To był cyrk, a nie proces”

W pierwszym wywiadzie po decyzji sądu raper powiedział, że sprawa była „kompletnym cyrkiem” i „odwróceniem uwagi od prawdziwych problemów”. Podkreślił, że nawet gdyby sprawa trafiła do sądu, „i tak by wygrali”. Odniósł się także do sytuacji w Gazie, wskazując, że medialne nagłaśnianie jego przypadku było próbą przesłonięcia rzeczywistej tragedii.

Straty wizerunkowe i finansowe

Sprawa sądowa wpłynęła na reputację i karierę artysty. Kneecap byli zmuszeni odwołać wyprzedaną trasę koncertową w USA, co przyniosło im duże straty finansowe. Mo Chara przyznał, że analiza potencjalnego pozwu przeciwko państwu brytyjskiemu jest „absolutnie” w planach.

Wsparcie fanów i solidarność

Podczas rozprawy setki fanów i sympatyków zespołu gromadziły się przed sądem, okazując wsparcie. Mo Chara podziękował im za obecność, żartując jednocześnie, że „nie poprawiają irlandzkich stereotypów, bo nikt wtedy nie był w pracy”.

Stanowisko zespołu Kneecap

Kneecap stanowczo zaprzeczają oskarżeniom o wspieranie organizacji terrorystycznych czy nawoływanie do przemocy. Artyści podkreślają, że ich występy mają charakter satyryczny, a zarzuty wobec nich są próbą uciszenia krytyki wobec działań Izraela i Wielkiej Brytanii w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Mocne słowa po wyroku

Po oddaleniu sprawy Mo Chara opublikował oświadczenie, w którym podkreślił, że Irlandczycy znają doświadczenie kolonializmu i opresji. Zwrócił się do władz brytyjskich słowami: „Wasze próby uciszenia nas zakończyły się porażką. Jeśli ktoś na tym świecie jest winny terroryzmu, to właśnie państwo brytyjskie”.

Tagi


Popularne newsy

Kubańczyk przekonuje, że „trawa ogłupia”. Raper wyjaśnia, dlaczego zrezygnował (prawie) z marihuany
NEWS

Kubańczyk przekonuje, że „trawa ogłupia”. Raper wyjaśnia, dlaczego zrezygnował (prawie) z marihuany

Numer Raz ocenia dissy Tego Typa Mesa i Tedego
NEWS

Numer Raz ocenia dissy Tego Typa Mesa i Tedego

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”
NEWS

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”

Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”
NEWS

Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”

Wiemy kto wystąpi w przerwie Super Bowl 2026. Nie jest to ani Taylor Swift, ani Metallica
NEWS

Wiemy kto wystąpi w przerwie Super Bowl 2026. Nie jest to ani Taylor Swift, ani Metallica

Doja Cat na halowym koncercie w Polsce
NEWS

Doja Cat na halowym koncercie w Polsce

Ten Typ Mes chciałby się zakochać
NEWS

Ten Typ Mes chciałby się zakochać

Polecane

CGM
Czy Victoria Beckham właśnie zapowiedziała powrót Spice Girls? Czyżby sukces Oasis zachęcił dziewczyny do powrotu na scenę

Czy Victoria Beckham właśnie zapowiedziała powrót Spice Girls? Czyżby ...

Victoria Beckham rozpaliła wyobraźnię fanów Spice Girls

1 godzinę temu

CGM
Doda kończy karierę? „Już nic więcej mnie tu nie czeka”

Doda kończy karierę? „Już nic więcej mnie tu nie czeka”

Ikona polskiego popu żegna się ze sceną

2 godziny temu

CGM
Biały Dom odpowiada Arianie Grande po jej krytycznym poście na Instagramie

Biały Dom odpowiada Arianie Grande po jej krytycznym poście na Instagr ...

„Oszczędź sobie łez, Ariana"

4 godziny temu

CGM
Madonna: „Myślałam nawet o samobójstwie. Nie mogłam już znieść tego bólu”

Madonna: „Myślałam nawet o samobójstwie. Nie mogłam już znieść t ...

Madonna o najciemniejszych momentach życia

5 godzin temu

CGM
Martwa 15-latka znaleziona w samochodzie d4vd – szeryf twierdzi, że ustalenie przyczyny śmierci będzie kluczowe

Martwa 15-latka znaleziona w samochodzie d4vd – szeryf twierdzi, ...

Sprawa pozostaje otwarta, a klucz do jej rozwiązania może leżeć w raporcie medycznym

5 godzin temu

CGM
Ten Typ Mes chciałby się zakochać

Ten Typ Mes chciałby się zakochać

"Mogłem staranniej dobierać ludzi" - przyznaje artysta

11 godzin temu