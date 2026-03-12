Mo Chara z Kneecap nie stanie przed sądem za terroryzm. Wysoki Sąd odrzuca apelację CPS

fot. mat. pras.

Kneecap ogłosił, że jego członek, Mo Chara, nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za rzekome przestępstwa terrorystyczne po tym, jak Wysoki Sąd odrzucił apelację Crown Prosecution Service (CPS).

Sprawa dotyczyła incydentu z 21 listopada 2024 roku w O2 Forum Kentish Town, podczas którego raper miał rzekomo wywiesić flagę Hizbollah i krzyczeć „Up Hamas, up Hezbollah”.

Kneecap zaprzecza poparciu dla przemocy

Kneecap konsekwentnie podkreśla, że nie wspierają Hamasu ani Hizbollah i nie nawołują do przemocy. Według zespołu, nagrania pokazujące incydent były wyjęte z kontekstu, a komentarze Mo Chary były żartem w ramach postaci scenicznej.

Wcześniej w sądzie w Woolwich zarzucono Mo Charze nielegalne działania, jednak sprawa została odrzucona we wrześniu 2025 r. ze względu na techniczny błąd proceduralny.

Wysoki Sąd podtrzymuje decyzję niższej instancji

Dwóch sędziów Wysokiego Sądu – Lord Justice Edis i Justice Linden – odrzuciło apelację CPS, potwierdzając wcześniejsze orzeczenie, że zarzuty były „nielegalne” i „null”.

Sędziowie podkreślili, że decyzja opierała się na wąsko technicznym zagadnieniu prawnym, a nie na ocenie winy czy niewinności Mo Chary.

Reakcja Kneecap i Mo Chary

Po ogłoszeniu decyzji zespół Kneecap opublikował na Instagramie wpis:

„Get in!!!!!! Kneecap: 3 Brit Govt: 0. The world’s biggest terrorists are the leaders of the British state. Free Palestine. Free the six counties.”

Mo Chara w czasie konferencji prasowej w Belfast podkreślił, że sprawa nie powinna odwracać uwagi od sytuacji w Palestynie i że zespół będzie nadal wykorzystywać swoją platformę do mówienia o kryzysie humanitarnym.

Prawnicy krytykują kosztowną sprawę

Prawnik Mo Chary, Darragh Mackin, nazwał proces „śmieszną i kosztowną czarownicą”, dodając, że brytyjski rząd marnował miliony funtów na pozwy i apelacje.

CPS przyznał, że będzie aktualizować swoje procedury w świetle wyroku Wysokiego Sądu.

Nowy album Kneecap i nadchodzące projekty

Kneecap zapowiedział premierę nowego albumu „FENIAN” w wytwórni Heavenly Recordings na 24 kwietnia 2026 r.

Zespół udostępnił już dwa single z nadchodzącej płyty: „Liars Tale” (28 stycznia) oraz „Smugglers & Scholars” (24 lutego).

Ponadto trio dołączy do akcji Nuestra América Convoy, która ma dostarczyć pomoc do Cuba w odpowiedzi na kryzys humanitarny.

Wspólny numer z Bambi czy z Young Leosia? Wybiera Numer Raz #NumerRaz #Bambi #YoungLeosia #cgm

♬ oryginalny dźwięk – CGM.PL – CGM.PL