Młoda raperka robi karierę na niebieskiej platformie. Jej zdaniem każda kobieta po 25. roku życia powinna tak zarabiać

Lil Tay skończyła niedawno 18 lat, dzięki czemu mogła założyć konto na niebieskiej platformie. Raperka i influencerka pobiła rekord serwisu, zarabiając w ciągu trzech pierwszych godzin ponad milion dolarów (511 tys. z subskrypcji, 486 tys. z prywatnych wiadomości oraz 26 tys. z napiwków). Amerykańsko-kanadyjska gwiazda działa na OF od zaledwie dwóch tygodni, ale już teraz nie może się nadziwić, że kobiety mogą zarabiać pieniądze w inny sposób.

„Dobre rady” Lil Tay

Claire Hope, bo tak naprawdę nazywa się Lil Tay, stwierdziła, że kobiety powinny masowo rzucać pracę i zakładać profile na niebieskiej platformie.

– Jeśli masz 25 lat i nadal zasuwasz na etacie – jesteś przegrywem – twierdzi Lil Tay. Gwiazda nie ukrywa, że została wydziedziczona przez rodzinę, ale nic sobie z tego nie robi. – Mogłabym kupić całe ich życie – przekonuje.

