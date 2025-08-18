Szukaj
Młoda raperka robi karierę na niebieskiej platformie. Jej zdaniem każda kobieta po 25. roku życia powinna tak zarabiać

"Jeśli masz 25 lat i zasuwasz na etacie - jesteś przegrywem".

2025.08.18

opublikował:

fot. mat. pras.

Lil Tay skończyła niedawno 18 lat, dzięki czemu mogła założyć konto na niebieskiej platformie. Raperka i influencerka pobiła rekord serwisu, zarabiając w ciągu trzech pierwszych godzin ponad milion dolarów (511 tys. z subskrypcji, 486 tys. z prywatnych wiadomości oraz 26 tys. z napiwków). Amerykańsko-kanadyjska gwiazda działa na OF od zaledwie dwóch tygodni, ale już teraz nie może się nadziwić, że kobiety mogą zarabiać pieniądze w inny sposób.

„Dobre rady” Lil Tay

Claire Hope, bo tak naprawdę nazywa się Lil Tay, stwierdziła, że kobiety powinny masowo rzucać pracę i zakładać profile na niebieskiej platformie.

Jeśli masz 25 lat i nadal zasuwasz na etacie – jesteś przegrywem – twierdzi Lil Tay. Gwiazda nie ukrywa, że została wydziedziczona przez rodzinę, ale nic sobie z tego nie robi. – Mogłabym kupić całe ich życie – przekonuje.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez LIL TAY (@liltay)

