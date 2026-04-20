Minister Spraw Zagranicznych oa Kanye: „Miejsce faszystów jest w więzieniu”

Mocne słowa polityków po odwołaniu koncertu

Sprawa odwołanego koncertu Kanye West w Polsce nadal budzi ogromne emocje. Wydarzenie, które miało odbyć się w Chorzowie, zostało anulowane po fali krytyki związanej z wcześniejszymi kontrowersyjnymi wypowiedziami artysty. Głos w sprawie zabrali przedstawiciele polskiej sceny politycznej, w tym Radosław Sikorski oraz Magdalena Biejat.

Odwołany koncert na Stadionie Śląskim

Występ rapera miał odbyć się na Stadion Śląski, jednak decyzja o zerwaniu umowy z organizatorem zapadła bardzo szybko. Powodem były wcześniejsze wypowiedzi Westa, które uznano za antysemickie i skrajnie kontrowersyjne.

Magdalena Biejat: „W Polsce nie ma miejsca dla nazistów”

Wicemarszałkini Sejmu Magdalena Biejat jednoznacznie skomentowała sytuację, odnosząc się do wypowiedzi i zachowań rapera. Jej słowa były stanowcze i nie pozostawiały wątpliwości co do oceny sytuacji:

„Kanye West wsławił się ostatnio pochwalaniem Hitlera i negowaniem Holokaustu. Teraz wymyślił sobie, że przyjedzie propagować te swoje brednie u nas, w Polsce, przy okazji organizowania koncertu. I niech to będzie jasne: w Polsce nie ma miejsca dla nazistów”

Polityczka podkreśliła, że przestrzeń publiczna w Polsce nie może być wykorzystywana do szerzenia ideologii nienawiści.

Radosław Sikorski: „Pan Kanye West do Polski nie wjedzie”

Do sprawy odniósł się również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który zaznaczył, że państwo ma prawo reagować na postawy uznawane za radykalne i niebezpieczne.

Jego wypowiedź była jednoznaczna:

„Demokracja ma prawo bronić się przed radykałami. Pan Kanye West do Polski nie wjedzie. Miejsce faszystów jest w więzieniu”

Słowa te wywołały szeroką dyskusję w przestrzeni publicznej i w mediach społecznościowych.

Kontrowersje wokół Kanye Westa

Od lat Kanye West pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci światowej sceny muzycznej. Jego wypowiedzi wielokrotnie budziły sprzeciw organizacji społecznych i polityków w różnych krajach, co w ostatnim czasie doprowadziło do odwoływania jego występów także poza Polską.