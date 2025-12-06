Michał Wiśniewski ostro o udziale Izraela w Eurowizji: „Rezygnacja Holandii, Irlandii, Hiszpanii i Słowenii jest bardzo dobrą decyzją. Dosyć przymykania oczu na takie rzeczy”

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Decyzja europejskich nadawców, aby nie głosować za wykluczeniem Izraela z Eurowizji 2026, wywołała duże kontrowersje. Michał Wiśniewski, dwukrotny reprezentant Polski w konkursie, jasno opowiedział się za wykluczeniem Izraela i poparł państwa bojkotujące przyszłoroczny konkurs.

Kontrowersje wokół udziału Izraela w Eurowizji

Podczas spotkania blisko 50 nadawców ustalono zasady mające chronić integralność konkursu, jednak nie poddano pod głosowanie udziału Izraela, mimo że wiele krajów i fanów domagało się jego wykluczenia. Michał Wiśniewski skomentował decyzję europejskich nadawców:

„Muzyka jest ponad podziałami, ale wojna jest prawdziwa. Robienie sobie tuby propagandowej z konkursu jest absolutnie nie na miejscu.”

Michał Wiśniewski wspiera bojkot państw

Decyzja Holandii, Irlandii, Hiszpanii i Słowenii o rezygnacji z udziału w Eurowizji spotkała się z aprobatą artysty:

„Uważam, że rezygnacja Holandii, Irlandii, Hiszpanii i Słowenii jest bardzo dobrą decyzją. Dosyć przymykania oczu na takie rzeczy” – powiedział Wiśniewski w rozmowie z WP Kultura.

Wiśniewski podkreślił, że udział Izraela w konkursie w obecnej sytuacji jest niedopuszczalny:

„Nie można sankcjonować ludobójstwa. Izrael jest potrzebny na Eurowizji, ale nie da się pogodzić tego z aktualną sytuacją. To jest taka sama sytuacja jak podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 r., które Hitler wykorzystał do własnej propagandy.”

Eurowizja a przesłanie pokoju

Artysta przypomniał swoje występy z zespołem Ich Troje, w tym utwór „Keine Grenzen”, który propagował pokój:

„Zespół Ich Troje śpiewał 'Keine Kriege’ (żadnych wojen), a sam utwór 'Keine Grenzen’ mówi o pokoju, nie o wojnie. Zresztą to przesłanie zostało wiele razy wykorzystane przez Izrael. Mam tam wielu przyjaciół. Jednak to, co się dzieje w Strefie Gazy, jest absolutnie niedopuszczalne i trzeba o tym mówić wszędzie i głośno.”

Apel o uniwersalny bojkot

Michał Wiśniewski apeluje, aby Izrael sam wycofał się z konkursu i ponosił odpowiedzialność:

„Tutaj musi obowiązywać zasada: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Izrael powinien wziąć odpowiedzialność na klatę i wycofać się z konkursu. Niech wrócą, kiedy przeproszą, chociaż w tej sytuacji zwykłe 'przepraszam’ nie wystarczy.”

Osobiste stanowisko artysty

Wiśniewski zaznacza, że wyraża własną opinię, a nie mówi w imieniu wszystkich: