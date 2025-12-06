CGM

Michał Wiśniewski ostro o udziale Izraela w Eurowizji: „Rezygnacja Holandii, Irlandii, Hiszpanii i Słowenii jest bardzo dobrą decyzją. Dosyć przymykania oczu na takie rzeczy”

Apel o uniwersalny bojkot

2025.12.06

opublikował:

Michał Wiśniewski ostro o udziale Izraela w Eurowizji: „Rezygnacja Holandii, Irlandii, Hiszpanii i Słowenii jest bardzo dobrą decyzją. Dosyć przymykania oczu na takie rzeczy”

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Decyzja europejskich nadawców, aby nie głosować za wykluczeniem Izraela z Eurowizji 2026, wywołała duże kontrowersje. Michał Wiśniewski, dwukrotny reprezentant Polski w konkursie, jasno opowiedział się za wykluczeniem Izraela i poparł państwa bojkotujące przyszłoroczny konkurs.

Kontrowersje wokół udziału Izraela w Eurowizji

Podczas spotkania blisko 50 nadawców ustalono zasady mające chronić integralność konkursu, jednak nie poddano pod głosowanie udziału Izraela, mimo że wiele krajów i fanów domagało się jego wykluczenia. Michał Wiśniewski skomentował decyzję europejskich nadawców:

„Muzyka jest ponad podziałami, ale wojna jest prawdziwa. Robienie sobie tuby propagandowej z konkursu jest absolutnie nie na miejscu.”

Michał Wiśniewski wspiera bojkot państw

Decyzja Holandii, Irlandii, Hiszpanii i Słowenii o rezygnacji z udziału w Eurowizji spotkała się z aprobatą artysty:

„Uważam, że rezygnacja Holandii, Irlandii, Hiszpanii i Słowenii jest bardzo dobrą decyzją. Dosyć przymykania oczu na takie rzeczy” – powiedział Wiśniewski w rozmowie z WP Kultura.

Wiśniewski podkreślił, że udział Izraela w konkursie w obecnej sytuacji jest niedopuszczalny:

„Nie można sankcjonować ludobójstwa. Izrael jest potrzebny na Eurowizji, ale nie da się pogodzić tego z aktualną sytuacją. To jest taka sama sytuacja jak podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 r., które Hitler wykorzystał do własnej propagandy.”

Eurowizja a przesłanie pokoju

Artysta przypomniał swoje występy z zespołem Ich Troje, w tym utwór „Keine Grenzen”, który propagował pokój:

„Zespół Ich Troje śpiewał 'Keine Kriege’ (żadnych wojen), a sam utwór 'Keine Grenzen’ mówi o pokoju, nie o wojnie. Zresztą to przesłanie zostało wiele razy wykorzystane przez Izrael. Mam tam wielu przyjaciół. Jednak to, co się dzieje w Strefie Gazy, jest absolutnie niedopuszczalne i trzeba o tym mówić wszędzie i głośno.”

Apel o uniwersalny bojkot

Michał Wiśniewski apeluje, aby Izrael sam wycofał się z konkursu i ponosił odpowiedzialność:

„Tutaj musi obowiązywać zasada: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Izrael powinien wziąć odpowiedzialność na klatę i wycofać się z konkursu. Niech wrócą, kiedy przeproszą, chociaż w tej sytuacji zwykłe 'przepraszam’ nie wystarczy.”

Osobiste stanowisko artysty

Wiśniewski zaznacza, że wyraża własną opinię, a nie mówi w imieniu wszystkich:

„Nie jestem jakąś wyrocznią, nie wypowiadam się w imieniu wszystkich Polaków, ale nie trzeba być ekspertem, żeby wiedzieć, że ludobójstwo dzieje się na naszych oczach.”

Tagi


Popularne newsy

Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofują się z konkursu
NEWS

Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofują się z konkursu

Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc tropem rozumowania pisarki, sama musiała wcześniej „ukraść”
NEWS

Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc tropem rozumowania pisarki, sama musiała wcześniej „ukraść”

Pięciometrowa głowa Maty z piasku stanęła pod Pałacem Kultury i Nauki
NEWS

Pięciometrowa głowa Maty z piasku stanęła pod Pałacem Kultury i Nauki

Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”
NEWS

Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”

Ero i Włodi ruszają w RNT Tour. Sprawdź gdzie zagrają legendy rapu
NEWS

Ero i Włodi ruszają w RNT Tour. Sprawdź gdzie zagrają legendy rapu

Jeśli chcecie zobaczyć coś nie do odzobaczenia i usłyszeć coś do nie do odsłyszenia, odpalcie świąteczną piosenkę Polsatu
NEWS

Jeśli chcecie zobaczyć coś nie do odzobaczenia i usłyszeć coś do nie do odsłyszenia, odpalcie świąteczną piosenkę Polsatu

Najbardziej angażujący polscy artyści w mediach społecznościowych: Doda, Justyna Steczkowska i Bedoes
NEWS

Najbardziej angażujący polscy artyści w mediach społecznościowych: Doda, Justyna Steczkowska i Bedoes

Polecane

CGM
Nick Cave & The Bad Seeds – premiera koncertowego albumu „Live God”

Nick Cave & The Bad Seeds – premiera koncertowego albumu „L ...

Nick Cave wystąpi na przyszłorocznym Openerze

2 godziny temu

CGM
Kult zagrał na Teneryfie bez Kazika Staszewskiego. Ten wysłał fanom specjalny film

Kult zagrał na Teneryfie bez Kazika Staszewskiego. Ten wysłał fanom sp ...

Publiczność nie zawiodła i tłumnie stawiła się na koncercie Kultu bez jego lidera

4 godziny temu

CGM
Guns N’ Roses z nowymi singlami „Atlas” i „Nothin’”

Guns N’ Roses z nowymi singlami „Atlas” i „Nothin’”

Reakcje fanów i powrót na scenę

4 godziny temu

CGM
„Facet ma być męski, ja nie chce ku**a lady boya” – Natalisa debiutuje singlem „Ja i Moje Svki”

„Facet ma być męski, ja nie chce ku**a lady boya” – ...

W debiutanckim teledysku Natalisy pojawiła się Fagata

4 godziny temu

CGM
Członkini zespołu stworzonego przez Diddy’ego dowiedziała się o tym, że została przez niego zgwałcona od innej kobiety

Członkini zespołu stworzonego przez Diddy’ego dowiedziała się o ...

Rzekoma ofiara rapera wspomina dramatyczne wydarzenia sprzed lat

5 godzin temu

CGM
Małach prezentuje solowy album „Deszcz” – osobisty i emocjonalny projekt

Małach prezentuje solowy album „Deszcz” – osobisty i emocjonalny ...

Czwarty solowy album Małacha już jest

5 godzin temu