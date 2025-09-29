Szukaj
CGM

Michał Wiśniewski gorzko o byłych żonach: „Szybko ze mnie zrezygnowały”

Wokalistka przyznaje, że mimo wszystko rozumie decyzje.

2025.09.29

opublikował:

Michał Wiśniewski gorzko o byłych żonach: „Szybko ze mnie zrezygnowały”

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Michał Wiśniewski od kilku lat jest związany z Polą Wiśniewską. Zanim jednak się z nią ożenił, czterokrotnie się rozwiódł – z Magdą Femme, Mandaryną, Anną Świątczak i Dominiką Tajner. Choć lider Ich Troje podkreśla, że dba o relacje z nimi, to w wywiadzie udzielonym Maciejowi Orłosiowi nie ukrywał, że ma też do nich żal. Kolejne związki „Wiśni” rozpadały się m.in. przez jego uzależnienie od alkoholu. W programie „Daję słowo. Maciej Orłoś” artysta mówi, że nie dostał tylu szans, ile mógł.

Ja miałem piękne żony. Czasami mam do tych szacownych małżonek pretensje, że tak szybko ze mnie zrezygnowały, ale absolutnie je rozumiem, bo ja przez cały okres tych małżeństw piłem day by day – komentuje artysta.

Wiśniewski i Łągwa przez lata nie wychodzili trzeźwi na scenę

Wiśniewski nie ukrywa, że przez lata nie był w stanie koncertować na trzeźwo. Wspólnie z Jackiem Łągwą przed każdym wyjściem na scenę pili alkohol.

Ja nie wiem, czy my byśmy byli w stanie zagrać te wszystkie koncerty wtedy na trzeźwo. Nie próbowaliśmy. Mi się wydawało, że w ogóle na trzeźwo nie potrafię zagrać. Kiedy w 2018 r. przestałem pić, to pamiętam, że ten pierwszy raz, jak wychodziłem na scenę, to wydawało mi się, że to jest w ogóle chore, że to się nie może udać – wspominał.

Tagi


Popularne newsy

Kubańczyk przekonuje, że „trawa ogłupia”. Raper wyjaśnia, dlaczego zrezygnował (prawie) z marihuany
NEWS

Kubańczyk przekonuje, że „trawa ogłupia”. Raper wyjaśnia, dlaczego zrezygnował (prawie) z marihuany

Numer Raz ocenia dissy Tego Typa Mesa i Tedego
NEWS

Numer Raz ocenia dissy Tego Typa Mesa i Tedego

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”
NEWS

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”

Dawid Obserwator: „Sam byłem, kiedy wy***ał mnie Step”
NEWS

Dawid Obserwator: „Sam byłem, kiedy wy***ał mnie Step”

Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”
NEWS

Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”

Nas pokonał Jaya-Z. Będzie budował kasyno w Nowym Jorku
NEWS

Nas pokonał Jaya-Z. Będzie budował kasyno w Nowym Jorku

Wiemy kto wystąpi w przerwie Super Bowl 2026. Nie jest to ani Taylor Swift, ani Metallica
NEWS

Wiemy kto wystąpi w przerwie Super Bowl 2026. Nie jest to ani Taylor Swift, ani Metallica

Polecane

CGM
Doja Cat na halowym koncercie w Polsce

Doja Cat na halowym koncercie w Polsce

Artystka odwiedzi nas w przyszłym roku.

1 minuta temu

CGM
Avril Lavigne świętuje urodziny koncertem z Billym Idolem i premierą własnego wina

Avril Lavigne świętuje urodziny koncertem z Billym Idolem i premierą w ...

Koncertowe urodziny w Los Angeles

3 godziny temu

CGM
Rita Ora planuje dokument: „Filmowałam siebie przez ostatnie osiem lat”

Rita Ora planuje dokument: „Filmowałam siebie przez ostatnie osi ...

"Pewnego dnia będę musiała wykorzystać ten materiał"

4 godziny temu

CGM
Dolly Parton odwołuje koncerty w Las Vegas z powodu problemów zdrowotnych

Dolly Parton odwołuje koncerty w Las Vegas z powodu problemów zdrowotn ...

Przesunięcie grudniowych występów

5 godzin temu

CGM
Przed nami dwa koncerty Stinga w tym roku. Artysta już zapowiedział, że wróci do Polski w czerwcu 2026

Przed nami dwa koncerty Stinga w tym roku. Artysta już zapowiedział, ż ...

Sting zagra w Operze Leśnej w Sopocie

5 godzin temu

CGM
Zara Larsson zakończyła trasę z Tate McRae. Wokalistka jest zdziwiona porównaniami do koleżanki po fachu

Zara Larsson zakończyła trasę z Tate McRae. Wokalistka jest zdziwiona ...

Koniec trasy Miss Possessive Tour

6 godzin temu