Michał Wiśniewski gorzko o byłych żonach: „Szybko ze mnie zrezygnowały”

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Michał Wiśniewski od kilku lat jest związany z Polą Wiśniewską. Zanim jednak się z nią ożenił, czterokrotnie się rozwiódł – z Magdą Femme, Mandaryną, Anną Świątczak i Dominiką Tajner. Choć lider Ich Troje podkreśla, że dba o relacje z nimi, to w wywiadzie udzielonym Maciejowi Orłosiowi nie ukrywał, że ma też do nich żal. Kolejne związki „Wiśni” rozpadały się m.in. przez jego uzależnienie od alkoholu. W programie „Daję słowo. Maciej Orłoś” artysta mówi, że nie dostał tylu szans, ile mógł.

– Ja miałem piękne żony. Czasami mam do tych szacownych małżonek pretensje, że tak szybko ze mnie zrezygnowały, ale absolutnie je rozumiem, bo ja przez cały okres tych małżeństw piłem day by day – komentuje artysta.

Wiśniewski i Łągwa przez lata nie wychodzili trzeźwi na scenę

Wiśniewski nie ukrywa, że przez lata nie był w stanie koncertować na trzeźwo. Wspólnie z Jackiem Łągwą przed każdym wyjściem na scenę pili alkohol.

– Ja nie wiem, czy my byśmy byli w stanie zagrać te wszystkie koncerty wtedy na trzeźwo. Nie próbowaliśmy. Mi się wydawało, że w ogóle na trzeźwo nie potrafię zagrać. Kiedy w 2018 r. przestałem pić, to pamiętam, że ten pierwszy raz, jak wychodziłem na scenę, to wydawało mi się, że to jest w ogóle chore, że to się nie może udać – wspominał.