Menedżer Iron Maiden apeluje do fanów: „Schowajcie telefony”

fot. P. Tarasewicz

Rod Smallwood, wieloletni menedżer Iron Maiden, ponownie zaapelował do fanów o ograniczenie używania telefonów podczas koncertów. Wraz z rozpoczęciem światowej trasy koncertowej Run for Your Lives World Tour, Smallwood wystosował emocjonalną prośbę: „Cieszcie się koncertem na żywo, a nie przez ekran telefonu.”

„Doceńcie chwilę – nie ekran”

Na oficjalnej stronie Iron Maiden, Smallwood napisał:

„Chcemy, żeby fani cieszyli się koncertami bezpośrednio, a nie przez małe ekrany. Ciągłe używanie telefonów obniża jakość doświadczenia – zarówno dla zespołu na scenie, jak i dla innych uczestników koncertu.”

„Wasz entuzjazm bez telefonów dodaje nam siły”

Po pierwszych występach trasy, menedżer Iron Maiden opublikował kolejne podziękowania – tym razem dla tych fanów, którzy faktycznie schowali telefony do kieszeni:

„Ogromne dzięki dla każdego, kto uszanował zespół i innych fanów. Gdy muzycy mogą zobaczyć wasze twarze, a nie ekrany – to ich niesamowicie motywuje. To naprawdę robi różnicę.”

Dla tych, którzy mimo wszystko nagrywali, Smallwood miał jedno zdanie:

„Dla tych kilku samolubnych osób, które nie mogły się powstrzymać od ciągłego nagrywania… Życzę wam tylko bardzo obolałego ramienia!”

Iron Maiden: 50-lecie i nowy perkusista

Run for Your Lives World Tour to jubileuszowa trasa z okazji 50-lecia istnienia zespołu. Jest to również pierwsza seria koncertów z udziałem nowego perkusisty – Simona Dawsona, który zastąpił Nicko McBraina. McBrain ogłosił wcześniej decyzję o wycofaniu się z intensywnego życia w trasie po zakończeniu The Future Past Tour.

Pierwsze koncerty nowej trasy odbyły się w Budapeszcie i zostały całkowicie wyprzedane.

Iron Maiden kontra smartfony – nie tylko oni

Apel Rodda Smallwooda wpisuje się w szerszy trend artystów nawołujących do ograniczenia używania telefonów komórkowych na koncertach. Wcześniej podobne apele wygłaszali m.in.:

Jack White (zakaz telefonów na trasie)

Adele (prośba o niefilmowanie występów)

Bob Dylan (przerywał koncerty z powodu telefonów)