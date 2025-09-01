Szukaj
Maximo Park przyjadą do Polski

Grupa odwiedzi nas w przyszłym roku.

2025.09.01

fot. mat. pras.

Dobre wieści dla fanów Maximo Park. W pierwszym kwartale grupa odwiedzi Polskę, by wystąpić w warszawskiej Proximie. Live Nation zaprasza na koncert zespołu 11 marca.

Przedsprzedaż biletów dla klientów Citi Handlowego rozpocznie się w środę, 3 września o godz. 10:00. 24 godziny później ruszy przedsprzedaż dla klientów Ticketmastera, a rozpoczęcie ogólnej sprzedaży przewidziano na piątek, 5 września o godz. 10:00.

20 lat „A Certain Trigger”

W tym roku ukochany debiutancki album Maxïmo Park, „A Certain Trigger”, kończy 20 lat. Zespół będzie świętował tę rocznicę, wykonując utwory z A Certain Trigger oraz swoje największe hity podczas specjalnej trasy koncertowej w 2026 roku.

To nie wszystko – 31 października ukaże się wznowienie albumu w różnych formatach, w tym jako pojedyncze LP, podwójny gatefold LP oraz zestaw 3xLP. Do wydania dołączone zostaną także Missing Songs z utworami takimi jak „A19”, „Isolation” i „My Life in Reverse”, a także płyta CD Rarities & B-Sides z nagraniami m.in. „Wasteland”, „Limassol (First Avenue demo)”, „The Coast Is Always Changing (Dilston Road demo)” oraz „Kiss You Better (BBC Radio 2 Janice Long session)”.

Nominowany do Mercury Prize album, wyprodukowany przez Paula Epwortha i wydany przez wytwórnię Warp, przyniósł trzy ikoniczne single: „Apply Some Pressure”, „Graffiti” i „Going Missing” – każdy z nich do dziś definiuje doświadczenie indie disco dla wielu słuchaczy. Wydany w czasach, gdy scena zaczynała być zdominowana przez tuzinkowe gitarowe zespoły, A Certain Trigger wyróżniał się – Maxïmo Park byli erudycyjnymi outsiderami pełnymi energii, łączącymi punkową moc, popową wrażliwość i literacki błysk. Nawet podpisanie kontraktu z Warp Records – wytwórnią znaną wówczas głównie z katalogu eksperymentalnego i elektronicznego – wskazywało, że zespół celuje znacznie dalej niż konkurencja.

Niemal natychmiast po premierze, a z pewnością w latach, które od niej minęły, „A Certain Trigger” stał się filarem sceny i zjawiskiem lat 2000, która dziś ma w sobie tyle samo energii, co 20 lat temu.

