Mata zachęca do udziału w wyborach

fot. mat. pras.

Mata deklaruje, że w 2040 r. wystartuje w wyborach prezydenckich. Póki co jednak artysta zachęca do głosowania w drugiej turze tegorocznych wyborów, w której w niedzielę Rafał Trzaskowski zmierzy się z Karolem Nawrockim.

Raper w przeszłości motywował już fanów do oddawania głosów, organizując m.in. konkurs, w którym można było wygrać wspólny wyjazd z nim do Barcelony. Tym razem wyjazdu nie będzie, pojawiła się za to możliwość zjedzenia chłodnika w towarzystwie rapera i Maryli Rodowicz.

Mata i Maryla Rodowicz zapraszają na chłodnik

– Klasycznie (bo już od 5 lat) zachęcam Was do pójścia na wybory.

Tym razem w ramach konkursu profrekwencyjnego wraz z Marylą Rodowicz zabierzemy pięć osób na chłodnik przy Ząbkowskiej.

Żeby wziąć udział – nagraj i wrzuć storkę lub tiktoka ze swojej komisji wyborczej, dodaj dźwięk, który leci teraz w tle (singiel „To tylko wiosna” Maty i Maryli Rodowicz – przyp. red.) i oznacz nas, a my wybierzemy najbardziej kreatywne zgłoszenia – czytamy w stories na instagramowym profilu Maty.