Mata i Sobel po raz drugi w karierze łączą siły w jednym numerze

Mata i Sobel ponownie razem w jednym numerze

Mata i Sobel po raz drugi w karierze łączą siły. Raperzy zaprezentowali singiel „to nieprawda, że nie lubisz róż ;”, który od północy jest dostępny na Spotify. Wcześniej duet współpracował tylko raz – wspólny numer „Pieniądze i sława” znalazł się na wydawnictwie „Hotel Maffija 3”.

Nowy kawałek pojawił się również na kanale YouTube Maty i został wydany przez jego wytwórnię Muzyka. Producentem tracku jest Pedro. Wkrótce do sieci trafi teledysk do tego singla.

Styl i przekaz nowego singla

Utwór łączy charakterystyczne style Maty i Sobla, łącząc emocjonalne teksty z mocnym, rytmicznym bitem. Tekst podkreśla relacje i atmosferę, które są obecne w twórczości obu artystów, tworząc numer zarówno refleksyjny, jak i dynamiczny.