Maryla Rodowicz o swojej emeryturze: „Moje koty więcej przejadają”

Maryla Rodowicz, ikona polskiej sceny muzycznej, ujawniła w podcaście informacje o swojej emeryturze i kosztach życia. Pomimo wieloletniej kariery i licznych hitów, takich jak „Małgośka”, „Sing Sing” czy „Damą być”, artystka przyznaje, że jej świadczenie jest stosunkowo niskie.

Niska emerytura Maryli Rodowicz

Piosenkarka od lat mieszka w luksusowej willi pod Warszawą, której utrzymanie generuje spore wydatki. W rozmowie w podcaście WojewódzkiKędzierski Maryla wyznała, że obecnie otrzymuje świadczenia w wysokości ponad 2 tys. zł.

„To jest smutny temat. W tej chwili mam więcej – ponad dwójkę. Moje koty więcej przejadają” – powiedziała artystka, podkreślając, że emerytura nie odzwierciedla jej wkładu w polską muzykę.

Maryla Rodowicz i tantiemy muzyczne

Rodowicz przyznała, że długo nie zdawała sobie sprawy, iż mogła być współautorką swoich największych hitów, które tworzyli dla niej m.in. Marek Grechuta czy Katarzyna Gaertner.

„Nie, nigdy. Mógł być taki zwyczaj, nawet tego nie drążyłam, bo dla mnie to nie było interesujące. Dla mnie ważne było, żeby śpiewać fajną muzykę” – wyznała Maryla w podcaście.

Przyznała również, że w latach 80. nie otrzymywała tantiem jako wykonawca, ponieważ prawo autorskie w Polsce dopiero w 1993 roku wprowadziło regulacje dotyczące wynagrodzeń dla wykonawców.

„Pamiętam, że udzieliłam wywiadu Passentowi w latach 80. do 'Polityki’ i tam się żaliłam, że autorzy tekstów i muzyki zarabiają duże pieniądze, a ja jako wykonawca nie mam żadnych tantiem” – podkreśliła artystka.

Maryla Rodowicz nadal aktywna muzycznie

Pomimo niskiej emerytury, Maryla nie narzeka i wciąż z pasją wykonuje swoją pracę. Niedawno zapowiedziała, że będzie grała cztery koncerty z rzędu, co pokazuje jej zaangażowanie i miłość do muzyki.