CGM

Maryla Rodowicz o swojej emeryturze: „Moje koty więcej przejadają”

Gwiazda była gościem podcastu Wojewódzki i Kędzierski

2025.12.09

opublikował:

Maryla Rodowicz o swojej emeryturze: „Moje koty więcej przejadają”

Maryla Rodowicz, ikona polskiej sceny muzycznej, ujawniła w podcaście informacje o swojej emeryturze i kosztach życia. Pomimo wieloletniej kariery i licznych hitów, takich jak „Małgośka”, „Sing Sing” czy „Damą być”, artystka przyznaje, że jej świadczenie jest stosunkowo niskie.

Niska emerytura Maryli Rodowicz

Piosenkarka od lat mieszka w luksusowej willi pod Warszawą, której utrzymanie generuje spore wydatki. W rozmowie w podcaście WojewódzkiKędzierski Maryla wyznała, że obecnie otrzymuje świadczenia w wysokości ponad 2 tys. zł.

„To jest smutny temat. W tej chwili mam więcej – ponad dwójkę. Moje koty więcej przejadają” – powiedziała artystka, podkreślając, że emerytura nie odzwierciedla jej wkładu w polską muzykę.

Maryla Rodowicz i tantiemy muzyczne

Rodowicz przyznała, że długo nie zdawała sobie sprawy, iż mogła być współautorką swoich największych hitów, które tworzyli dla niej m.in. Marek Grechuta czy Katarzyna Gaertner.

„Nie, nigdy. Mógł być taki zwyczaj, nawet tego nie drążyłam, bo dla mnie to nie było interesujące. Dla mnie ważne było, żeby śpiewać fajną muzykę” – wyznała Maryla w podcaście.

Przyznała również, że w latach 80. nie otrzymywała tantiem jako wykonawca, ponieważ prawo autorskie w Polsce dopiero w 1993 roku wprowadziło regulacje dotyczące wynagrodzeń dla wykonawców.

„Pamiętam, że udzieliłam wywiadu Passentowi w latach 80. do 'Polityki’ i tam się żaliłam, że autorzy tekstów i muzyki zarabiają duże pieniądze, a ja jako wykonawca nie mam żadnych tantiem” – podkreśliła artystka.

Maryla Rodowicz nadal aktywna muzycznie

Pomimo niskiej emerytury, Maryla nie narzeka i wciąż z pasją wykonuje swoją pracę. Niedawno zapowiedziała, że będzie grała cztery koncerty z rzędu, co pokazuje jej zaangażowanie i miłość do muzyki.

„Ja lubię grać. To jest cała moja przyjemność, jaka mi została. Kocham to” – dodała Rodowicz.

Tagi


Popularne newsy

T.Love rozpada się na oczach fanów? Kolejny członek zespołu opuszcza Muńka Staszczyka
NEWS

T.Love rozpada się na oczach fanów? Kolejny członek zespołu opuszcza Muńka Staszczyka

Sidney Polak komentuje swoje odejście z T.Love: „Szok i ogromna ulga”
NEWS

Sidney Polak komentuje swoje odejście z T.Love: „Szok i ogromna ulga”

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wybrane. Jubileuszowa edycja plebiscytu PWN
NEWS

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wybrane. Jubileuszowa edycja plebiscytu PWN

Viki Gabor o konflikcie z Roksaną Węgiel: „Niczego nie żałuję. My nigdy nie usiadłyśmy i nie porozmawiałyśmy”
NEWS

Viki Gabor o konflikcie z Roksaną Węgiel: „Niczego nie żałuję. My nigdy nie usiadłyśmy i nie porozmawiałyśmy”

Mata jak Quebonafide ogłasza drugi koncert na PGE Narodowym
NEWS

Mata jak Quebonafide ogłasza drugi koncert na PGE Narodowym

Żurom i Peja zakończyli wieloletni konflikt? Tak przynajmniej twierdzi ten pierwszy
NEWS

Żurom i Peja zakończyli wieloletni konflikt? Tak przynajmniej twierdzi ten pierwszy

TVP ogłosiła występ megagwiazdy na Sylwestrze z Dwójką. Sting stanie na scenie obok Malika Montany, Dody i Maryli Rodowicz
NEWS

TVP ogłosiła występ megagwiazdy na Sylwestrze z Dwójką. Sting stanie na scenie obok Malika Montany, Dody i Maryli Rodowicz

Polecane

CGM
Doda z ostrym komentarzem po obejrzeniu dokumentu o Diddym: „Morderca, gwałciciel, pedofil, narkoman, zboczeniec, masakra”

Doda z ostrym komentarzem po obejrzeniu dokumentu o Diddym: „Mor ...

"Koniecznie zobaczcie ten film zanim zostanie zablokowany"

2 godziny temu

CGM
Do sieci trafiły zdjęcia pokoju hotelowego, w którym POORSTACY spędził ostatnie tygodnie zycia

Do sieci trafiły zdjęcia pokoju hotelowego, w którym POORSTACY spędził ...

Nowe informacje o ostatnich chwilach artysty

2 godziny temu

CGM
Kazik przekazuje nowe informacje o stanie zdrowia: „To, co się wydarzyło w ciągu 10 dni, było kompletnie nie do wyobrażenia”

Kazik przekazuje nowe informacje o stanie zdrowia: „To, co się wydarzy ...

Kazik prostuje informacje o przyczynie problemów zdrowotnych

3 godziny temu

CGM
Megadeth kończą działalność. Poznaliśmy powody tej decyzji

Megadeth kończą działalność. Poznaliśmy powody tej decyzji

Legendarna formacja thrash metalowa Megadeth powoli żegna się ze sceną

4 godziny temu

CGM
Peja ostro o współczesnym hip hopie: „To nie była muzyka dzieci z bananowych domów”

Peja ostro o współczesnym hip hopie: „To nie była muzyka dzieci z bana ...

Raper krytykuje współprace reklamowe

4 godziny temu

1 na 1
Muniek Staszczyk szczerze o życiu, kryzysach, depresji, wylewie i powrocie na scenę: „Dostałem od życia dużo więcej niż chciałem”

Muniek Staszczyk szczerze o życiu, kryzysach, depresji, wylewie i powr ...

Lider T.Love gościem Artura Rawicza

4 godziny temu