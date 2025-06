Mariah Carey podpisuje ogromny kontrakt płytowy – nowy rozdział w karierze muzycznej

Mariah Carey z nowym kontraktem na wiele albumów

Mariah Carey, jedna z największych ikon muzyki pop i R&B, podpisała wieloalbumowy kontrakt z niezależną wytwórnią Gamma, założoną przez Larry’ego Jacksona.

Nowy singiel i nadchodzący album

Fani już mogą cieszyć się premierą nowego singla „Type Dangerous”, który zapowiada 16. studyjny album wokalistki. Choć tytuł i data premiery płyty nie zostały jeszcze ujawnione, wiadomo, że materiał powstaje we współpracy z legendarnym producentem L.A. Reidem – odpowiedzialnym za sukces krążka „The Emancipation of Mimi”.

Współpraca z Gamma – nowa era

W rozmowie z Forbes, Mariah Carey powiedziała:

„To, co Larry Jackson buduje w Gamma, wykracza poza muzykę. To zmiana kulturowa i cieszę się, że mogę być częścią czegoś, co oddaje hołd dziedzictwu, a jednocześnie przesuwa granice.”